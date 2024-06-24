Nvidia виходить на ринок Близького Сходу незважаючи на обмеження США на експорт штучного інтелекту в регіон

Компанія Nvidia підписала угоду про розгортання своєї технології штучного інтелекту в центрах обробки даних, що належать катарській телекомунікаційній групі Ooredoo в п'яти країнах Близького Сходу.

Про це повідомив генеральний директор Ooredoo Азіз Алутман Фахру, передає Reuters.

Угода знаменує собою перший масштабний запуск Nvidia в регіоні, куди США обмежили експорт складних американських чіпів, щоб перешкодити китайським фірмам використовувати країни Близького Сходу як "чорний хід" для доступу до новітніх технологій штучного інтелекту.

Це зробить Ooredoo першою компанією в регіоні, яка зможе надати клієнтам своїх центрів обробки даних у Катарі, Алжирі, Тунісі, Омані, Кувейті та на Мальдівах прямий доступ до штучного інтелекту Nvidia та технології обробки графіки.

"Завдяки цій угоді наші b2b-клієнти отримають доступ до послуг, яких, ймовірно, не матимуть їхні конкуренти, протягом ще 18-24 місяців", – сказав генеральний директор Ooredoo.

Компанії не розкривають вартість угоди, яка була підписана в кулуарах TM Forum в Копенгагені 19 червня.

Ooredoo також не розголошує, який саме тип технології Nvidia буде встановлювати у своїх центрах обробки даних, заявивши, що це залежить від доступності та попиту клієнтів.

На початку червня акції Nvidia зросли до рекордних максимумів, а ринкова оцінка досягла позначки у $3 трлн, таким чином компанія обігнала Apple та стала той момент другою найдорожчою компанією в світі.

Як повідомлялося, в жовтні 2023 року Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про заходи експортного контролю, які зокрема передбачають заборону постачання Китаю напівпровідників, виготовлених із використанням американських технологій.

На початку цього року стало відомо, що американський виробник чіпів Nvidia у другому кварталі 2024 року планує розпочати масове виробництво чіпів зі штучним інтелектом, розроблених спеціально для Китаю, щоб відповідати правилам експорту США.