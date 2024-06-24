Apple і Meta розглядають партнерство в галузі штучного інтелекту, – WSJ

Материнська компанія Facebook – Meta – провела переговори з Apple про інтеграцію моделі генеративного штучного інтелекту компанії Meta Platforms в Apple Intelligence, нещодавно анонсовану систему ШІ для iPhone та інших пристроїв.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, передає ЕП.

Як зазначається, Apple, яка запізнилася з розробкою генеративного ШІ, розробила власні невеликі моделі штучного інтелекту, але оголосила, що звернеться до партнерів для виконання більш складних або специфічних завдань.

Коли на початку червня на Всесвітній конференції для розробників Apple Intelligence було представлено новий продукт, першим партнером компанії був оголошений ChatGPT від OpenAI.

"Ми хотіли почати з найкращого. ChatGPT є найкращим вибором для наших користувачів на сьогоднішній день", – заявив керівник відділу програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі.

Він також додав, що Apple хоче інтегрувати Gemini від Google.

Якщо Apple укладе угоди з партнерами за межами OpenAI, то, за словами представників компанії, клієнти зможуть вибирати, які зовнішні моделі ШІ вони хочуть використовувати на додаток до внутрішніх систем Apple.

Обговорення з Meta підкреслюють малоймовірні альянси, які формуються між великими технологічними компаніями в епоху штучного інтелекту. Технологія OpenAI буде вбудована в пристрої Microsoft і Apple. І угода між Apple і Meta була б примітною, враховуючи, наскільки сильно ці дві компанії розходилися в думках з приводу інших нових технологічних питань.

Обговорення ще не завершені й можуть зірватися. Хоча угоди з Apple допоможуть компаніям, що займаються розробкою штучного інтелекту, отримати масове розповсюдження своїх продуктів, неясно, наскільки це буде фінансово вигідним.

Раніше повідомлялося, що Apple випустила серію нових моделей штучного інтелекту, що оптимізовані для роботи на пристроях компанії.

Серія з чотирьох маленьких мовних моделей, під назвою OpenELM, за даними компанії, ефективно виконує завдання, пов'язані з текстом, наприклад, написанням електронних листів.

Моделі є відкритими й готові до використання розробниками.