Нацбанк продав на міжбанку понад $720 мільйонів за тиждень

Продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 17 по 21 червня зменшився до $722,8 млн з $898 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $13,6 мільярда, а купив – $116 млн.

Як повідомлялося, у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.

Загалом за 2023 рік НБУ продав на міжбанку $28,83 млрд та купив $219,85 млн.