Нацбанк продав на міжбанку понад $720 мільйонів за тиждень
Продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 17 по 21 червня зменшився до $722,8 млн з $898 млн тижнем раніше.
Про це свідчать дані регулятора.
Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $13,6 мільярда, а купив – $116 млн.
Як повідомлялося, у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.
Читайте також: Гривня завершила тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 24 червня
Загалом за 2023 рік НБУ продав на міжбанку $28,83 млрд та купив $219,85 млн.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль