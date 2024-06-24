Фонд гарантування вкладів відновив контроль над зомбі-банком "КСГ". Залишився ще один

Після семи років судових процесів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зміг відновити контроль над так званим "зомбі-банком" – ПАТ "КСГ Банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що станом на 15 травня в Єдиному реєстрі було відновлено інформацію про ПАТ "КСГ Банк" як про юрособу у стані ліквідації. А вже 7 червня з’явився запис про здійснення ліквідації банку уповноваженою особою Фонду.

Наразі Фонд працює над поновленням виплат гарантованого відшкодування, звірянням даних реєстру акцептованих вимог кредиторів, проведенням інвентаризації активів банку, додали у пресслужбі.

Як пояснили у Фонді, фактично з 2017 року установа перебувала в статусі "зомбі-банку". Після оскарження в 2016 році рішень регулятора про відкликання банківської ліцензії та Фонду щодо початку процедури ліквідації банку акціонери банку протягом 2017-2018 років здійснили низку протиправних дій, пов’язаних із перереєстрацією юрособи.

Зокрема, колишні власники банку внесли зміни до Єдиного державного реєстру, перейменувавши банк на ПАТ "КСГ", змінили місцезнаходження юрособи, а надалі взагалі ліквідували її виділивши "правонаступника". Так вони заблокували процедуру ліквідації. Фонд був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку.

"Щоб залишити "зомбі-банки" як явище в минулому, нам залишилось вивести із "сірої зони" останню фінустанову, чиї акціонери тримають кредиторів у заручниках, – ПАТ "Укрінбанк". Повернення ПАТ "КСГ Банк" під контроль Фонду дозволяє продовжити процедуру ліквідації та в подальшому відновити розрахунки з вкладниками та кредиторами", – пояснив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков.

Нагадаємо, 30 серпня 2016 року ПАТ "КСГ Банк" було позбавлено банківської ліцензії, після чого Фонд гарантування розпочав процедуру ліквідації установи.

До 7 квітня 2017 Фонд гарантування виплатив вкладникам ПАТ "КСГ Банк" 47 млн грн гарантованого відшкодування. Загальна сума акцептованих вимог кредиторів цього банку складає 132,8 млн грн.

"КСГ Банк" працював на ринку України з 1993 року. Його активи на кінець першого кварталу 2016 року становили 445 млн грн. За цим показником він посідав 79 місце серед 109 українських банків. Основними акціонерами банку були Сергій та Ксенія Касьянови (по 33,46%), а також Олександр Шепелєв.

У ЗМІ повідомлялося, що у 2012 році стосовно екснардепа Шепелєва було порушено справу за звинуваченням у причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму понад 220 млн грн, а також в участі в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на 315,3 млн грн.