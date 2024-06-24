"Нафтогаз" сплатить 12 мільярдів гривень дивідендів державі

НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності в 2023 році сплатить до державного бюджету майже 12,2 млрд грн дивідендів, а також 2,1 млрд гривень податку на дивіденди.

Як повідомляє пресслужба компанії, розмір дивідендів становить 95% чистого консолідованого прибутку групи "Нафтогаз", що належить акціонерам компанії.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, виплату дивідендів НАК "Нафтогаз України" має провести не пізніше 30 липня 2024 року.

Як повідомлялося, раніше "Нафтогаз" повідомляв, що чистий консолідований прибуток Групи у 2023 році становив 23,1 млрд грн після збитку у розмірі 79,1 млрд у 2022 році.

При цьому у червні "Укрнафта" сплатила НАК "Нафтогаз України" 3,5 млрд грн дивідендів, а оператор нафтопроводів України компанія "Укртранснафта" - 5,29 мільярда гривень.