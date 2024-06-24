Ракетний удар по Одесі: Російські війська зруйнували склади мережі супермаркетів "Таврія В" (оновлено)

У понеділок, 24 червня вранці збройні сили РФ завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки постраждало три місцевих жителі, пошкоджено складські приміщення торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, що знаходились поруч.

За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", – зазначається у повідомленні.

Після влучання на складі зайнялася масштабна пожежа, яку вдалося приборкати близько 12 години дня, додали у ДСНС.

У повідомленні не уточнюється, склади якої мережі зазнали ракетного удару, проте Українська рада торгових центрів із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що йдеться про складські приміщення мережі супермаркетів "Таврія В".

Згодом цю інформацю підтвердив власник мережі "Таврія В" Борис Музальов.

"На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів, ні вперше, ні зараз. Три сотні співробітників складу цьому свідки", – написав підприємець на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши фотографії наслідків обістрілу.

Гендиректор мережі Віталій Карандо у коментарі українській редакції Forbes уточнив, що внаслідок удару і пожежі зруйновано близько 20 000 кв. м єдиного складу мережі, збитки можуть сягати 300 млн грн.

"Це не враховуючи пошкоджень самої будівлі, обладнання і транспорту", – додав він.

Загальна площа єдиного складу "Таврії В" – 52 000 кв. м. Там зберігалися продукти харчування, побутова хімія і товари для дому.

Це не перше влучання у склади цього ритейлера, 14 червня 2023 року російська ракета вже влучала у продовольчий склад мережі "Таврія В" в Одесі. Тоді загинуло троє співробітників, ще четверо було сильно поранено.



