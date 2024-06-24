7 на 4: Думки щодо подальшого зниження облікової ставки у Нацбанку розділилися

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку припускає можливість подальшого зниження облікової ставки, але значна їх частина вважає, що цей потенціал вже вичерпано.

Про це свідчать підсумки дискусії членів Комітету, яка відбулася 12 червня, повідомляє пресслужба НБУ.

"Семеро учасників дискусії вважають, що потенціал для зниження облікової ставки зберігається. На їхню думку, ризики для прогнозу інфляції є достатньо збалансованими. Також є підстави очікувати отримання достатніх обсягів зовнішнього фінансування як на цей, так і на наступний роки. Ураховуючи це, вони вважають, що НБУ матиме можливість знизити облікову ставку щонайменше до 12–12,5% до кінця поточного року", – зазначається у повідомленні.

Натомість четверо членів Комітету висловили думку, що потенціал для зниження облікової ставки в цьому році практично вичерпано.

"На їхню думку, баланс ризиків для інфляційної динаміки дещо зміщений вгору, зокрема враховуючи значні бюджетні потреби, очікувані ефекти перенесення від послаблення курсу гривні та ймовірне погіршення очікувань через пришвидшення інфляції. Ці члени КМП вважають, що з високою ймовірністю облікова ставка зберігатиметься на рівні 13% щонайменше до кінця року", – уточнили в НБУ.

Водночас усі учасники дискусії погодилися, що подальші рішення щодо облікової ставки варто ухвалювати з урахуванням оновлення макроекономічного прогнозу НБУ у липні, який дозволить краще оцінити зміни в балансі ризиків та перспективу подальшого макроекономічного розвитку.

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня.

У Нацбанку нагадали, що базовий сценарій квітневого макропрогнозу передбачав зниження облікової ставки до 13% у поточному році, однак у разі зміни балансу ризиків для інфляції та стійкості валютного ринку НБУ може переглянути прогнозну траєкторію облікової ставки.

Нагадаємо, 25 квітня правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5%.