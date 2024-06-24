БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Київський метрополітен призупинив прийом заявок на курси машиністів через ажіотаж

метро,київ

Київський метрополітен призупинив прийом заяв на курси машиністів та машиністок, кий мав тривати до 19 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що менше ніж за тиждень Київський метрополітен отримав понад 450 анкет кандидатів майбутніх машиністів і машиністок.

"Наразі прийом заяв на курси машиністів і машиністок призупинений. Фахівці з кадрової роботи комунального підприємства розпочали опрацювання анкет", – йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що кількість слухачів обмежена, група становить лише 30 осіб.

Як повідомлялося, 20 червня КП "Київський метрополітен" оголосив набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда. Підготовка має розпочатися 2 вересня і триватиме 26-28 тижнів. Прийом документів мав тривати до 19 серпня.

Раніше повідомлялося, що в КП "Київський метрополітен" ідуть працювати жінки. Так, наразі одна жінка навчається на машиніста, крім того, жінки працевлаштовуються й на інші спеціальності. Ситуація з браком фахівців у столичному метро пов'язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

До того "Київський метрополітен" збільшив інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.

Київ (4768) Метрополітен (616)
Дарую ідею ТЦКашникам. Прорити тунель до фронту, і зразу всіх, хто сів в поїзд везти на фронт.
показати весь коментар
24.06.2024 23:04 Відповісти
БЕГАЮТ КАК МЫШИ ПО СУСЕКАМ !)
показати весь коментар
25.06.2024 01:26 Відповісти

