Найнижчий результат за чотири роки: В Україні впали обсяги будівництва нових квартир

В Україні за перший квартал 2024 року почали будувати лише 9,9 тис. нових квартир у багатоквартирних будинках.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передає LIGA.net.

Як зазначається, настільки низького показника не було навіть у першому кварталі 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

Для порівняння: в останній рік перед повномасштабним вторгненням в Україні протягом першого кварталу почали будувати 19,4 тис. нових квартир, у 2023 році цей показник скоротився до 14,3 тис. квартир.

У Києві з початку року почали будувати всього 1,5 тис. нових квартир.

Загальний обсяг пропозиції на первинному ринку Києва згідно з аналітичною базою компанії City One Development від довоєнного періоду скоротився зі 192 до 147 об'єктів – на 23%.

Тільки в 60% житлових комплексів, у яких продаються квартири, ведуться будівельні роботи тою чи іншою мірою, йдеться у звіті компанії.

"У майбутньому періоді обсяг пропозиції на первинці буде мати тенденцію до скорочення: нові об'єкти майже не виходять на столичний ринок, а ті, що були розпочаті до війни, – добудовуються та допродаються. Потенціал скорочення існуючого обсягу первинного ринку в найближчі рік-два – 40%", – зазначили аналітики девелопера.

Як повідомлялося, введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2023 року зросло на 3,8% порівняно з 2022 роком – до 7,38 млн кв. м.

У містах у 2023 році введено в експлуатацію 4,28 млн кв. м житла, що на 10% нижче за показник попереднього року. Водночас у сільській місцевості введено на 31,6% більше житла, ніж у 2022 році – 3,1 млн кв. м.

Топ коментарі
+12
Яка несподіванка, на третьому (десятому) році війни.
24.06.2024 16:38 Відповісти
+11
Принаймні трохи зелених зон збережеться
24.06.2024 16:40 Відповісти
+7
Ох, ****! Загадка сторіччя! П'ята частина населення за кордоном, у країні війна, енергетика в комі, а нові квартири, блд, не будуються...
24.06.2024 16:49 Відповісти
Яка несподіванка, на третьому (десятому) році війни.
24.06.2024 16:38 Відповісти
Принаймні трохи зелених зон збережеться
24.06.2024 16:40 Відповісти
але, саме цікаве, що незрозуміло, чого це раптом?
у всіх все прикольно, а квартири перестали будувати.....
24.06.2024 16:40 Відповісти
А для кого/чого їх будують?

Враховуючи кількість переселенців та біженців, мабуть не для них.

Відмивання грошей на інвестиціях у мертве будівництво (привіт Китай) в умовах недофінансування теж не айс.

Ну с десяток "слуг урода" прибарахиться.. Але це явно не ті обсяги.
24.06.2024 16:43 Відповісти
як не дивно, хтось квартири таки купляє. Причому покупців достатньо, щоб утримувати ціни на високому рівні.
24.06.2024 17:03 Відповісти
Купляють ті, хто заробляють на війні і родичі загиблих військови, що отримали виплати.
24.06.2024 17:22 Відповісти
Не повіриш, але попит і ціни на квартири мало пов'язані.

Половина квартир у нових домах пустує. Тобто, будівництво окупається іншим шляхом.
24.06.2024 17:55 Відповісти
" Ось, повертаю вам Україну.
Рама погнута, ланцюг порвано. Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь?, я тут ні до чого. Я нічого не робив. Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив " (с)

24.06.2024 16:43 Відповісти
Ох, ****! Загадка сторіччя! П'ята частина населення за кордоном, у країні війна, енергетика в комі, а нові квартири, блд, не будуються...
24.06.2024 16:49 Відповісти
а куди вкладати спижджені гроші ? не у всіх злодіїв(дерслужбовці, митники прокуратури суди і тд тп) є можливіть легалізувати їх за кордоном, а кв метри в Києві чи Львові це завжди кв. метри...
24.06.2024 17:06 Відповісти
Всі будівельні компанії повинні будувати укріплення для ВСУ, а не житло.
Мобілізувати техніку, будівельників, матеріали і на схід.
24.06.2024 17:23 Відповісти
+ +
24.06.2024 17:41 Відповісти
Які квартири ??? Укріплень немає
24.06.2024 17:32 Відповісти
Марахфон є
24.06.2024 18:29 Відповісти
Логично вполне.
В условиях войны укрупнять всех в одну тесную кучу = братская могила!
После войны нужна программа занятости в провинции ( села, райцентры) что б люди не набивались как селедка в городах-миллионниках а нормально жили.
24.06.2024 18:28 Відповісти

