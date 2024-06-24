Найнижчий результат за чотири роки: В Україні впали обсяги будівництва нових квартир

В Україні за перший квартал 2024 року почали будувати лише 9,9 тис. нових квартир у багатоквартирних будинках.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передає LIGA.net.

Як зазначається, настільки низького показника не було навіть у першому кварталі 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

Для порівняння: в останній рік перед повномасштабним вторгненням в Україні протягом першого кварталу почали будувати 19,4 тис. нових квартир, у 2023 році цей показник скоротився до 14,3 тис. квартир.

У Києві з початку року почали будувати всього 1,5 тис. нових квартир.

Загальний обсяг пропозиції на первинному ринку Києва згідно з аналітичною базою компанії City One Development від довоєнного періоду скоротився зі 192 до 147 об'єктів – на 23%.

Тільки в 60% житлових комплексів, у яких продаються квартири, ведуться будівельні роботи тою чи іншою мірою, йдеться у звіті компанії.

"У майбутньому періоді обсяг пропозиції на первинці буде мати тенденцію до скорочення: нові об'єкти майже не виходять на столичний ринок, а ті, що були розпочаті до війни, – добудовуються та допродаються. Потенціал скорочення існуючого обсягу первинного ринку в найближчі рік-два – 40%", – зазначили аналітики девелопера.

Як повідомлялося, введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2023 року зросло на 3,8% порівняно з 2022 роком – до 7,38 млн кв. м.

У містах у 2023 році введено в експлуатацію 4,28 млн кв. м житла, що на 10% нижче за показник попереднього року. Водночас у сільській місцевості введено на 31,6% більше житла, ніж у 2022 році – 3,1 млн кв. м.