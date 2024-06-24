Автоматичне оформлення відстрочок через "Резерв+" з’явиться до кінця літа, – Міноборони
До кінця літа у додатку "Резерв+" може з’явитися можливість автоматично оформити відстрочку для деяких категорій військовозобов'язаних громадян, без особистого звернення до ТЦК та СП.
Про це заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв’ю виданню NV.
"Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей. Адже ці дані вже є у держави в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матір'ю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану. І вже зараз в нас з цим реєстром є взаємодія... Я думаю, що протягом літа ми вже зможемо випробувати цю взаємодію", – розповіла заступниця міністра.
Вона додала, що також у додатку планується запустити сервіс направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) без особистого відвідування ТЦК та СП.
"Однією з наступних функцій "Резерв+" буде можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Людина, яка завантажила собі "Резерв+", може за своїм бажанням у застосунку згенерувати це електронне направлення. Воно згенерується автоматично, і військово-лікарську комісію можна буде спокійно пройти без додаткового візиту (до ТЦК, – ред.), – сказала Чорногоренко.
Вона також анонсувала, що у додатку запустять онлайн-рекрутинг, онлайн-навчання та низку інших сервісів.
"Ми дуже мріємо про те, що окрім електронного запуску всіх процесів, які є в ТЦК та СП, ми зможемо запустити онлайн-рекрутинг, онлайн-навчання для військовозобов'язаних, отримання відстрочки та онлайн-бронювання працівників керівниками підприємств, на яких вони працюють. Наша візія — максимально усунути паперові документи і фізичну взаємодію людей з чиновниками", – розповіла Чорногоренко.
Вона додала, що наразі 1,7 млн громадян оновили свої дані у додатку "Резерв+", а 713 тисяч громадян згенерували у додатку військово-облікові документи.
Як повідомлялося, прикордонники почали приймати електронні військово-облікові документи у застосунку "Резерв+" при виїзді визначених категорій чоловіків за кордон, але перевірятимуть їх дані у системі "Оберіг".
А чому взагалі не зробити для всіх категорій? У тих, хто чесно може мати відстрочку й так всі папірці є. Їх просто треба завантажити, навіть якщо бази рукож@пи не прикрутили. Ну нехай й вивчають потім доки. А не ловлять людей по вулицях й тягають до військоматів.