Через "Дію" перереєстрували близько 122 тисяч транспортних засобів, – МВС

За пів року роботи послуги через "Дію" в Україні вже перереєстрували близько 122 тисяч транспортних засобів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Укрінформ.

"Починаючи з 20 грудня минулого року, коли була запроваджена ця функція, і станом на сьогодні перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів (через "Дію", – ред.). Коли ми називаємо цю цифру, то ми говоримо про двох осіб – це покупець і продавець. Тобто, фактично 244 тисячі громадян вже не зверталися у сервісні центри, а отримали послугу онлайн", – зазначив він.

Водночас у такий спосіб не можна перереєструвати, наприклад, мікроавтобуси чи вантажні авто. Наразі йдеться тільки про транспортні засоби категорії В і мопеди.

Відповідаючи на питання, чи планують у МВС розширити цю норму, заступник міністра сказав, що вони рухаються у цьому напрямку. "У перспективі, я думаю, що ми дійдемо до цього", – заявив Тимчекно.

Послуги для водіїв у "Дії"

У квітні повідомлялося, що Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт №10380 про митне оформлення автомобілів у "Дії".

Наприкінці 2023 року в застосунку "Дія" запустили послугу з перереєстрації транспортних засобів. Тобто через мобільний застосунок громадяни почали продавати та купувати легкові авто, мотоцикли та мопеди.

Станом на кінець березня 2024 року через "Дію" вже перереєстрували 30 тис. транспортних засобів.

Восени минулого року в застосунку "Дія" з'явилася можливість замовити доставку нового посвідчення водія у відділення "Укрпошти" чи кур'єром.