Ворог атакував залізничну інфраструктуру Донеччини, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад. ФОТО
Учора, 24 червня, російські військові атакували залізничну інфраструктуру Донецької області. Унаслідок обстрілу поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. Їм надали необхідну медичну допомогу, наразі вони перебувають у лікарні.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.
Утім, як наголосили в "Укрзалізниці", попри ворожі обстріли, поїзди рухаються за графіком.
