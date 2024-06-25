Управитель облгазами Фірташа сплатив до бюджету дивідендів на 77 мільйонів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало ще 77 млн грн від управителя корпоративними правами АТ "Чорноморнафтогаз" як дивіденди за 2022 рік від доходів з управління 26 облгазами, які раніше належали Дмитру Фірташу.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що від початку року загальна сума надходжень від управління цими активами склала 164 млн грн.

"Це становить значну частину від запланованих 226,75 млн грн, які мають бути перераховані до державного бюджету України протягом першого півріччя 2024 року. Це майже в 3 рази більше ніж сума надходжень до державного бюджету від управління арештованими активами за весь 2023 рік", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, на сьогодні виконано понад 72% від запланованих надходжень від АТ "Чорноморнафтогаз" на перше півріччя 2024 року.

Як повідомлялося, що відповідно до рішення суду у 2022 році корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем були передані в управління АРМА. Після чого, ууряд підтримав пропозицію АРМА про трансфер 26 облгазів в управління АТ "Чорноморнафтогаз".

Влітку 2022 року АРМА уклало договір з "Чорноморнафтогазом" про управління корпоративними правами газорозподільних компаній, відомих як "облгази Фірташа".