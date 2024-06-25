Японія послабила візові вимоги для українців

З 24 червня Японія послабила візові вимоги для громадян України.

Про це повідомляє посольство Японії в Україні у соцмережі X.

"Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України", – ідеться в повідомленні.

Водночас будь-яких подробиць у дипломатичному відомстві не надали.

Раніше повідомлялося, що Україна підписала безпекову угоду з Японією. Вона передбачає $4,5 млрд допомоги.

На початку квітня Україна отримала грант від Японії на $118 млн на охорону здоров'я та відновлення житла.