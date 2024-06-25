Японія послабила візові вимоги для українців
З 24 червня Японія послабила візові вимоги для громадян України.
Про це повідомляє посольство Японії в Україні у соцмережі X.
"Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України", – ідеться в повідомленні.
Водночас будь-яких подробиць у дипломатичному відомстві не надали.
Раніше повідомлялося, що Україна підписала безпекову угоду з Японією. Вона передбачає $4,5 млрд допомоги.
На початку квітня Україна отримала грант від Японії на $118 млн на охорону здоров'я та відновлення житла.
