"Має бути як офіс Google": В Україні обрали першу школу для архітектурної трансформації. ФОТО

В одному з сіл Київської області обрали першу школу, яка в межах пілотного проєкту пройде архітектурну трансформацію. Процес розпочнуть упродовж року, а профінансує модернізацію Бельгія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Також він опублікував ілюстрації майбутнього вигляду школи. "Це буде абсолютно новий підхід до шкільного простору. З великою площею перед школою, внутрішнім двориком для відпочинку на свіжому повітрі, амфітеатром для навчання, більшими актовими залами", – наголосив він.

Як повідомив урядовець, раніше були презентовані дизайн-проєкти для трансформації шкільних просторів. Повоєнна відбудова відбуватиметься саме на їх основі. У межах пілоту і за підтримки партнерів відбудують 5 шкіл, які постраждали через війну.

"Школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони повинні бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії. Умови, у яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, дуже важливі", – підсумував Федоров.