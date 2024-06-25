БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Має бути як офіс Google": В Україні обрали першу школу для архітектурної трансформації. ФОТО

Школа на Київщині пройде архітектурну трансформацію

В одному з сіл Київської області обрали першу школу, яка в межах пілотного проєкту пройде архітектурну трансформацію. Процес розпочнуть упродовж року, а профінансує модернізацію Бельгія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Також він опублікував ілюстрації майбутнього вигляду школи. "Це буде абсолютно новий підхід до шкільного простору. З великою площею перед школою, внутрішнім двориком для відпочинку на свіжому повітрі, амфітеатром для навчання, більшими актовими залами", – наголосив він.

Як повідомив урядовець, раніше були презентовані дизайн-проєкти для трансформації шкільних просторів. Повоєнна відбудова відбуватиметься саме на їх основі. У межах пілоту і за підтримки партнерів відбудують 5 шкіл, які постраждали через війну.

"Школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони повинні бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії. Умови, у яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, дуже важливі", – підсумував Федоров.

освіта (247) школа (265) Федоров Михайло (283) Мінцифри (851)
+3
А чим гірше село Київщини? Для чого ви тут розпалюєте ворожнечу? Обравши будь-яку школу у будь-якому селі будь-якої області - можна задавати такі саме питання.
Щодо ж Херсоннщини чи Харківщини - для кацапів буде "справою честі" влупити по такій школі і там їм це зробити простійше.
25.06.2024 12:52 Відповісти
+2
зараз це на часі і дуже важливо? може краще на ці кошти придбати щось для війська.
25.06.2024 12:41 Відповісти
+1
Замість того щоб перенести частину приміщень під землю для безпеки та енергоефективності дегенерати влуплять вагони грошей в акваріум
25.06.2024 12:49 Відповісти
зараз це на часі і дуже важливо? може краще на ці кошти придбати щось для війська.
25.06.2024 12:41 Відповісти
Все це фінансується спеціальними європейськими цільовими програмами, які принципово не фінансують нічого, що пов'язано з війною. Нам що відмовлятися?
25.06.2024 13:32 Відповісти
хай буде, аби не вкрали.
25.06.2024 13:43 Відповісти
А чому б не в одному із сіл Сумщини, Харьківщини, Чернігівщини, чи Полтавщини? Чим гірші села Херсонщини?
25.06.2024 12:47 Відповісти
А чим гірше село Київщини? Для чого ви тут розпалюєте ворожнечу? Обравши будь-яку школу у будь-якому селі будь-якої області - можна задавати такі саме питання.
Щодо ж Херсоннщини чи Харківщини - для кацапів буде "справою честі" влупити по такій школі і там їм це зробити простійше.
25.06.2024 12:52 Відповісти
Замість того щоб перенести частину приміщень під землю для безпеки та енергоефективності дегенерати влуплять вагони грошей в акваріум
25.06.2024 12:49 Відповісти
Як завжди, дорого - богато бажано чужим коштом У них війни немає, вони схиблені на "великих будівництвах" Як на військо не буде грошей чи буде Україна?
25.06.2024 12:49 Відповісти
Для цього Найєма і прибрали. Класного кадра ви втратили. А міг би працювати і з вірою та правдою.
25.06.2024 12:55 Відповісти
А як щодо беспеки у такій школі? Там заплановані класи для навчання у бомбосховищі?
25.06.2024 12:53 Відповісти
до цього часу всі проекти були лише для крадівництва бюджетних грошей.
25.06.2024 12:55 Відповісти
Все це гарно але після війни, бо перша ж расєйська ракета зрівняє все це з землею.
25.06.2024 13:33 Відповісти
Це як будувати скляні РВВС і всім патрульним купити електрокари. І шо? "Мусора" перестануть бути "мусорами"? Стануть розумними, ввічливими, законослухняними і перестануть брати хабарі? Система освіти є закономірним наслідком всієї державної системи України, що згнила від корупції. І це не змінити "школою ******** архітектури".
"Може щось у консерваторії підправити?" (с)
25.06.2024 13:42 Відповісти
І влупити цю красоту серед лісу з мільйону дерев поряд з університетом президента!
25.06.2024 13:51 Відповісти

