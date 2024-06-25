Порушення під час будівництва: Кличко назвав причину аварії у тунелі метро на Теремки

Причиною аварії, яка сталася у грудні минулого року на синій гілці столичного метрополітену, стали порушення під час будівництва перегону 15 років тому.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Триває ремонт на перегінному тунелі синьої гілки метро – між станціями "Деміївська" та "Либідська". Вже точно встановлено, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому", – зазначив він.

За словами мера столиці, наразі будівельники завершили розробку котловану, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву. Це дало змогу зупинити проникнення води в конструкції.

Зараз триває герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань, додав Кличко.

Також провели обстеження технічного стану оправи перегінного тунелю по І колії між станціями "Деміївська" та "Либідська". Звіт про його стан буде оприлюднений після завершення всіх експертиз.

"Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені. Роботи на будмайданчику тривають цілодобово. Після завершення ремонту – перед повноцінним відновленням руху – здійснять тестові пуски поїздів", – наголосив мер.

Нагадаємо, на початку грудня минулго року у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що на ділянці "синьої гілки" київського метрополітену, між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка", просідають тунелі. Міська влада заявила про підготовку до планового ремонту.