Нацбанк випустив обігову монету, присвячену військовим медикам. ФОТО

У вівторок, 24 червня, в одному з військових госпіталів Києва заступник голови Національного банку Олексій Шабан та Командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор Анатолій Казмірчук презентували обігову пам'ятну монету "медичні сили ЗСУ".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Вони стоять на варті життя – щодня рятують наших захисників, захисниць, й цивільних громадян – часто під кулями, у надважких умовах. Це – військові медики, й саме цим відважним, самовідданим людям ми присвятили нову обігову пам’ятну монету", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що монета має звичайний для 10 гривень аверс та тематичний реверс.

По колу на реверсі розміщені написи: "Професіоналізм та милосердя" і "Медичні сили Зброний сил України".

У центрі рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил ЗСУ, в основі якої – "британський" геральдичний щит.

Водночас центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, – символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу.

Як додали в НБУ, поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики, тираж яких – 20 тисяч штук. Їх можна буде купити з 2 липня 2024 року.

гідні такої відзнаки наш медики. Уклін їм, до землі !!
25.06.2024 14:17 Відповісти
бо їх робота це другий фронт!
25.06.2024 14:18 Відповісти
сколько зелёная плесень присвоила от этой ерундовой и бестолковой затеи? зато каждый день у них "гривня катастрофічно падає"
25.06.2024 14:35 Відповісти
Як завжди тиражі у таких десяток по 10 мільйонів але в обігу їх не побачиш. Лише ролики продають бариги)
25.06.2024 22:07 Відповісти

