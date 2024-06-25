СБУ затримало мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланьо за махінації із землею

Співробітники СБУ спільно з НАБУ викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем.

Наразі міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради затримано, повідомляє пресцентр СБУ.

У повідомленні не вказані прізвища затриманих, проте СБУ вказує, що організатор схеми – голова районної ради, який "є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону, в минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз "Партії регіонів".

За даними видання "Слово і діло", йдеться про голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо. Крім нього затримали міського голову Мукачека Андрія Балогу.

За даними слідства, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

"На сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради. Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар", – йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що внаслідок таких оборудок із землю ділянку ринковою вартістю 84,6 млн грн продали за 9,6 млн грн. Крім того, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року НАБУ та СБУ провели обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низки місцевих компаній у справі про корупційну схему продажу комунальної землі.