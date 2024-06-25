Індія різко зменшила імпорт вугілля з Росії, замість нього купують американське

Обсяг індійського імпорту вугілля з Росії скоротився за три місяці по травень включно, тоді як поставки зі США зросли.

Це показали дані вугільної консалтингової компанії Bigmint, передає The Moscow Times.

Як зазначається, трейдери пояснюють це зниженням конкурентоспроможності російських поставок.

Російський експорт усіх видів вугілля до Індії за цей період скоротився на 22,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 6,76 млн метричних тонн.

Експорт із США за аналогічний період зріс на 14,4%, до 6,68 млн тонн.

Зниження індійського імпорту російського вугілля обумовлено падінням поставок енергетичного вугілля, що використовується переважно для виробництва електроенергії, на 67% рік у рік.

Закупівлі металургійних сортів вугілля, таких як коксівне вугілля, антрацит і пиловугільне паливо, за цей період збільшилися.

"Головна проблема – це ціни на енергетичне вугілля, а не санкції. Логістичні витрати в Росії зросли, тому (російська сировина) не може конкурувати", – сказав К. Ганді з індійської компанії Shree Cement.

Експорт енергетичного вугілля із США до Індії за три місяці, що закінчилися 31 травня, зріс на 21,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,57 мільйона тонн, а його частка в індійському імпорті збільшилася до 9,2% з 6,7%. Однак його частка в імпорті коксівного вугілля знизилася з 16% до 13,5%.

Росія також нарощує постачання до Китаю на тлі зниження експорту до Індії. Так, у травні відвантаження до Китаю досягли максимуму восьми місяців.

Збільшення імпорту коксівного вугілля з Росії до Індії на 44% рік до року призвело до того, що її частка на індійському ринку морських поставок металургійного вугілля зросла до 13,9% з 10,9%, тоді як її частка в індійському імпорті енергетичного вугілля знизилася до 3,2% з 8,8%.

Наприкінці травня повідомлялося, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу – індійська компанія Reliance Industries – уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 млн барелів нафти на місяць.

До того стало відомо, що знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.

Раніше повідомлялося, що індійські регулятори дозволили російським страховим компаніям страхувати танкери з нафтою із РФ, замість міжнародних страховиків. Це дозволить Росії обходити запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження ціни нафти.