БЕБ знайшло схему ухилення від податків при працевлаштуванні водіїв у глобальному сервісі таксі

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему ухилення від сплати податків у великих розмірах шляхом надання послуг всесвітньовідомій службі таксі.

В межах розслідування справи правоохоронці провели обшуки на території Києва та Київської області та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, повідомляє пресслужба БЕБ.

Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків вчинене за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах).

За даними слідства, організатор схеми, використовуючи нотаріальні довіреності оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньовідомої служби таксі.

Кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента та згодом надсилалися в Україну партнерам для оплати роботи водіїв.

"Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату "інформаційно-посередницьких послуг". Після цього виводив їх у готівку через каси в банках. При цьому кошти не декларувалися, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерська звітність не подавалася", – зазначається у повідомленні.

За оцінками БЕБ, таким чином фігурант вивів у готівку 18,7 млн грн, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн грн податків.

Наразі детективи проводять необхідні слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до злочину.

Вибачте за безглузде питання, а отой, з телеграм-каналу "Джокер", він багато податків сплатив? Може ви не там шукаєте?
25.06.2024 20:13 Відповісти
Так джокер - это же другое...
25.06.2024 21:10 Відповісти
Чекаємо на зашквар тарифів на таксі!
25.06.2024 21:39 Відповісти
"Слабовики " трусять фопів" , бо садити Гетьманцевих і Рєзнікових кишка тонка .
25.06.2024 21:49 Відповісти
Це Болт.Який болт клав на сплату податків.А Уклоністи платять,там без коду не підключають.Це потрібно,але це копійки.А є інші дірки куди вимиваються мільярди щоденно,оцим треба займатись
25.06.2024 22:09 Відповісти
БЕБ ще можна зайнятись перевіркою торгівлі хустечками на ринкуБарабашова у Харкові...
5 (!) Бюджетів України є у тіньовому обігу, корупція є у всіх сферах, а ці хабарники перевіряють таксі...
БеБ - це ганьба, це покідки, що є зрадниками, бо вони працювали лише ""собі на карман"
25.06.2024 23:24 Відповісти
Я так зрозумів, що Економічна Безпека України повністю залежить від таксистів.
То потужно! А іншим навіть немає що займатись!
25.06.2024 23:46 Відповісти

