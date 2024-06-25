БЕБ знайшло схему ухилення від податків при працевлаштуванні водіїв у глобальному сервісі таксі

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему ухилення від сплати податків у великих розмірах шляхом надання послуг всесвітньовідомій службі таксі.

В межах розслідування справи правоохоронці провели обшуки на території Києва та Київської області та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, повідомляє пресслужба БЕБ.

Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків вчинене за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах).

За даними слідства, організатор схеми, використовуючи нотаріальні довіреності оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньовідомої служби таксі.

Кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента та згодом надсилалися в Україну партнерам для оплати роботи водіїв.

"Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату "інформаційно-посередницьких послуг". Після цього виводив їх у готівку через каси в банках. При цьому кошти не декларувалися, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерська звітність не подавалася", – зазначається у повідомленні.

За оцінками БЕБ, таким чином фігурант вивів у готівку 18,7 млн грн, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн грн податків.

Наразі детективи проводять необхідні слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до злочину.