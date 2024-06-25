Зеленський звільнить сина свого колишнього партнера з "Ліги сміху" з посади голови Вінницької ОДА

Кабінет Міністрів підтримав указ президента про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 25 червня, повідомляє пресслужба уряду.

Перед цим у мережі почали масово поширювати зняте ще наприкінці квітня відео з камер спостереження, де ймовірно начальник Вінницької ОВА разом з другом влаштували скандал на АЗС та викликали ТЦК для роздачі повісток. Невідомо, чи ці події пов'язані.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова головою Вінницької ОДА у червні 2020 року. До цього із серпня 2019 року він очолював Державне управління справами президента, де працював на посаді заступника голови ще з 2014 року.

До призначення на держслужбу Борзов працював директором команди Клубу веселих та кмітливих "Вінницькі перці", команди КВК "Збірна України". Також працював у ТОВ "Телевізійне творче об'єднання Олександр Масляков та Компанія".

Дружина чиновника Ірина Борзова була головою ГО "Розвиток. Розвиток", якому належала мережа кафе "Смачний Їжак", та співвласником готелю у Судаку. Вона балотувалася до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №14 у Вінниці від президентської партії "Слуга народу" та обрана народним депутатом.

Батько Ірини Борзової – Наум Баруля – теж відомий гуморист, 10 років очолював компанію "АМіК" Олександра Маслякова, а також керував проектом "Ліга Сміху" Зеленського. Баруля був співвласником ТОВ "Продюсерський центр Ліга Сміху" разом із найближчим оточенням Зеленського, який передав їм свої частки у бізнесі після обрання президентом.

Як з'ясували журналісти, за час керівництва ДУС Борзов встиг безкоштовно отримати від держави квартиру на Печерську для своєї родини площею 190 кв. М. При цьому в квартиру вписали не лише голову ДУС з дружиною, а ще чотирьох родичів, що дозволило збільшити площу отриманого житла.

Сам Борзов пояснив отримання нової квартири необхідністю перевезти до Києва своїх батьків, а її площу 190 метрів тим, що інших об'єктів не було.