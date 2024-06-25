БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
628 0

Військово-облікові документи почнуть видавати у ЦНАПах, – Мінцифри

Військовий квиток можна отримати без походу в ТЦК

Військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть отримати електронний військово-обліковий документ у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) під час уточнення персональних даних.

Цей електронний документ має таку саму юридичну силу, як і в паперовій формі, за наявності QR-коду, повідомляє пресслужба Мінцифри.

У міністерстві уточнили, що цей сервіс безоплатний, а вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку "Резерв+" або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК. Водночас у Мінцифри зауважили, що електронний військово-обліковий документ сформується лише за умови, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості:

  • персональні дані заявника;
  • окремий номер запису в ЄДРПВР;
  • відомості ВЛК;
  • військове звання і військову спеціальність;
  • відомості про військовий облік тощо.

Надалі цей документ можна буде перевірити завдяки QR-коду. Якщо дані не відповідають тим, що містяться в реєстрі, військово-обліковий документ вважатиметься недійсним.

Автор: 

ЦНАП (41) Військова служба правопорядку ВСП (6) Мінцифри (851) ТЦК та СП (46)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 