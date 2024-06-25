Військово-облікові документи почнуть видавати у ЦНАПах, – Мінцифри

Військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть отримати електронний військово-обліковий документ у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) під час уточнення персональних даних.

Цей електронний документ має таку саму юридичну силу, як і в паперовій формі, за наявності QR-коду, повідомляє пресслужба Мінцифри.

У міністерстві уточнили, що цей сервіс безоплатний, а вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку "Резерв+" або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК. Водночас у Мінцифри зауважили, що електронний військово-обліковий документ сформується лише за умови, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості:

персональні дані заявника;

окремий номер запису в ЄДРПВР;

відомості ВЛК;

військове звання і військову спеціальність;

відомості про військовий облік тощо.

Надалі цей документ можна буде перевірити завдяки QR-коду. Якщо дані не відповідають тим, що містяться в реєстрі, військово-обліковий документ вважатиметься недійсним.