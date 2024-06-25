Мінагрополітики знову просить ООН допомогти фермерам зберегти врожай біля лінії фронту

Потреба в додаткових ємностях для зберігання зерна в прифронтових областях України восени 2024 року може сягати 1,4 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства за результатами зустрічі з представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Сторони обговорили надання допомоги малим агропідприємствам в забезпеченні генераторами і засобами для зберігання зерна (зерновими рукавами).

"Відсутність електрики та перебої з її постачанням суттєво ускладнюють роботу агропідприємств. Також, ризики обстрілів в прифронтових областях впливають на можливості збереження врожаю. Потреба у додаткових ємностях для зберіганні в прифронтових областях восени 2024 року може сягати 1,4 млн тонн", – сказав виконуючий обов'язки міністра Тарас Висоцький.

Також він додав, що загальна потреба в зернових рукавах у фермерів прифронтових областей на сьогодні складає понад 7 тис. одиниць.

Представники ФАО пообіцяли разом з донорами опрацювати запит на екстрені потреби українських аграріїв.

Сторони також обговорили можливість підтримки аграріїв, які працюють в 25-кілометровій прифронтовій зоні.

Допомога ФАО українським аграріям

У 2024 році ФАО надала 243 модульних сховища для зберігання зернових.

Їх отримали малі та середні фермери трьох найбільш постраждалих областей – Харківської, Миколаївської та Херсонської. Також на даний момент ФАО надала 204 зернових рукави, які отримали агровиробники Херсонської області.

Протягом 2023-2024 років ФАО розподілила 89 генераторів серед малих та середніх агровиробників у 16 областях України.