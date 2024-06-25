Гладковського-старшого судитимуть заочно, як і сина. Він виїхав з України пів року тому

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) дозволила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Таке рішення суд ухвалив 25 червня, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Там нагадали, що у листопаді 2023 року Гладковський виїхав з України і не повернувся. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його у розшук, а 13 травня суд заочно обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що у грудні 2023 року ВАКС надав дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно сина Олега Гладковського Ігоря. З'ясувалося, що Ігор Гладковський ще у першій половині 2022 року виїхав за кордон нібито через службову необхідність. За даними ЗМІ, він перебував чи перебуває в іспанській Марбельї, де його батько Олег Гладковський має віллу.

Що відомо про справу Олега Гладковського

У жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Йому разом з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборонив повідомили про підозру в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

За даними слідства, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, вже 21 жовтня того ж року заставу внесли і він вийшов із СІЗО.

У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а згодом взагалі виїхав за кордон.