Німеччина допоможе Україні перезавантажити фонд для підтримки малого та середнього бізнесу

Уряд Німеччини візьме участь у трансформації Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та створить Альянс підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України, передає LIGA.net.

Спільна німецько-українська ініціатива "Візія: Фонд розвитку підприємництва 2.0/Vision: Business Development Fund 2.0" спрямована на трансформацію Фонду в повноцінний національний заклад розвитку для підтримки МСБ в Україні.

Етапи трасформації ФРП

Вона реалізовуватиметься в три етапи.

на першому Фонд трансформують у незалежну установу для розробки та впровадження проєктів міжнародної та державної підтримки забезпечення доступу МСБ до фінансування. У Фонді оберуть наглядову раду;

на другому етапі Фонд має пройти оцінку відповідності вимогам ЄС, що дозволить йому безпосередньо залучати кошти від Євросоюзу;

на третьому – заплановано вихід на ринки капіталу для залучення коштів для МСБ.

Фінансуватиме трансформацію Фонду частково Німецький державний банк розвитку KfW. До проєкту також будуть залучені ЄС, Світовий банк, Японська агенція міжнародного співробітництва та Люксембурзька агенція з розвитку.

Альянс за стійкість МСБ

Друга ініціатива Німеччини та України – Альянс за стійкість МСБ/SME Resilience Alliance, метою якого є зробити український МСБ більш стійким під час війни, а також готовим до відновлення.

Альянс мобілізує підтримку за трьома напрямками: реформування української політики щодо МСБ, покращення інституційної бази, включно з трансформацією Фонду розвитку підприємництва, та надання фінансування МСБ.

Про Фонд

Фонд розвитку підприємництва – неприбуткова фінансова установа, основи для функціонування якої були закладені ще 1996 року в рамках реалізації програми уряду Німеччини "Трансформ" щодо підтримки реформ в Україні.

Спочатку мав назву "Німецько-Український фонд", але в січні 2020 року його перейменували на "Фонд розвитку підприємництва".

Єдиним учасником ФРП є Міністерство фінансів України. Статутний капітал ФРП складає 542,9 млн грн.