Норвегія знову створить запас зерна на випадок війни. Дотепер склади були закриті 21 рік

Уряд Норвегії підписав угоду про початок накопичення зерна, заявивши, що пандемія COVID-19, війна в Європі та зміна клімату зробили це необхідним.

Про це пише Assosiated Press.

Угоду про зберігання 30 тис тонн зерна підписали міністр сільського господарства і продовольства Гейр Поллестад і чотири приватні компанії.

Пшениця, яка належатиме норвезькому уряду, буде зберігатися на вже існуючих потужностях компаній по всій країні. Три компанії цього року зберігають щонайменше 15 тис. тонн.

Компанії "вільні інвестувати в нові об’єкти та самостійно вирішувати, де вони хочуть зберігати зерно, яке потребує надзвичайної ситуації, але вони повинні надати зерно державі, якщо це необхідно", – сказано в заяві уряду Норвегії.

Міністерство сільського господарства та продовольства Норвегії заявило, що "створення резервного запасу продовольчого зерна означає бути готовим до немислимого".

У найближчі роки Норвегія підпише нові контракти на створення запасів з метою збільшення резерву до 2029 року. Мета полягає в тому, щоб до кінця десятиліття мати в сховищах приблизно 82,5 тис. тонн зерна й потім мати достатньо зерна на три роки місячного споживання населенням Норвегії в кризовій ситуації, яка може виникнути.

У Норвегії проживає 5,6 млн осіб.

Минулого року скандинавська країна заявила, що витрачатиме 63 млн крон ($6 млн) на рік на запаси зерна.

Норвегія зберігала зерно в 1950-х роках, але закрила свої склади в 2003 році, вирішивши, що вони більше не потрібні.

Однак після вторгнення Росії в Україну в 2022 році Норвегія створила комісію для оцінки сильних і слабких сторін своїх систем готовності до надзвичайних ситуацій, яка рекомендувала накопичувати зернові продукти.