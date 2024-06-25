БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Валютна лібералізація: Бізнес виводить з України $6 мільйонів на день для погашення кредитів і виплати дивідендів

Середній обсяг валютних переказів, які здійснюються для обслуговування старих зовнішніх боргів і репатріації "нових" дивідендів, від початку цього етапу валютної лібералізації 3 травня до 20 червня сягнув $6 млн.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

"Середньоденний обсяг здійснення переказів валют з метою сплати відсотків за старими зовнішніми кредитами за період із 4 травня до 20 червня становить $2 млн на день. Середньоденний обсяг репатріації дивідендів у межах лімітів становить за цей період $4 млн на день", – розповів Пишний.

Він додав, що з моменту впровадження цього найбільшого пакету пом'якшення валютних обмежень 162 компанії скористалися можливістю виплачувати відсотки за старими зовнішніми кредитами та 118 компаній репатріювали "нові" дивіденди.

Пом'якшення валютних обмежень

Як повідомлялося, Нацбана на початку травня оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, який передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.

Крім того, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень у частині погашення "нових" зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Загалом на 2024 рік Нацбанк оцінював вартість пакету валютної лібералізації в розмірі до $5,5 млрд.

