Львів з 1 липня тестуватиме безоплатну пересадку в громадському транспорті. Як це працюватиме та скільки коштуватиме?

У Львові з 1 липня тестуватимуть безоплатну пересадку в громадському транспорті. Зокрема, йдеться про можливість здійснити пересадку на інший автобус, трамвай чи тролейбус упродовж 40 хвилин після першої валідації без додаткової оплати.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради.

Така послуга буде доступна для власників міської картки "ЛеоКарт".

За всі валідації, здійснені в межах 40 хвилин, пасажир заплатить як за одну – 13 грн. Усі пересадкові поїздки потрібно обов'язково реєструвати в кожному транспортному засобі.

"Пасажир заходить у будь-який транспорт, валідується і має 40 хвилин, аби пересісти в наступний транспортний засіб. Зайшовши в інший автобус, трамвай чи тролейбус, ви знову маєте прикласти свою "ЛеоКарт", але кошти вам спишуться як за одну поїздку. Тобто всі поїздки зареєстровані не пізніше, ніж через 40 хвилин після першої валідації в першому транспортному засобі, тарифікуватимуться як одна і коштуватимуть всього 13 грн. Немає обмежень, скільки пересадок фізично ви зробите, головне встигнути зробити це до 40 хвилин", – пояснив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило.

Він також розповів, як пасажирам знати точний час, коли вони зробили першу валідацію, аби здійснити пересадку.

"Пасажир може перевірити час валідації через валідатор у салоні транспортного засобу. Для цього на валідаторі треба натиснути "Інформація про квиток" та прикласти "ЛеоКарт" до зчитувача у нижній частині пристрою. На екрані валідатора з'явиться інформація про час реєстрації поїздки", – додав Забарило.

Він зазначив, що технічно кошти резервуються за кожну валідацію, але під час вечірнього клірингу система підсумує інформацію про всі поїздки в громадському транспорті, і якщо пасажир встиг змінити громадський транспорт до 40 хвилин, то з рахунку спише лише 13 грн.

Виручку за поїздки з пересадками оператор е-квитка – ЛКП "Львівавтодор" – перераховуватиме тому перевізнику, в транспортному засобі якого пасажир здійснив першу валідацію.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Львівська міська рада встановила єдині тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті, які будуть встановлені на рівні від 13 до 20 грн залежно від способу оплати.