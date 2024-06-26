Голова Фонду держмайна пояснив розпродаж державних виробників протезів

Фонд державного майна України вважає необхідністю приватизацію державних протезних підприємств, оскільки це дозволить збільшити виробництво продукції.

Про це заявив голова Фонду Віталій Коваль, інформує пресслужба установи.

"Приватизація державних протезних підприємств сьогодні – необхідний крок для забезпечення в достатній кількості виробництва якісних протезів всередині країни. За останні 5 років частка державних компаній у виробництві протезів зменшилася з 32% до 14% – виробництва не витримують конкуренції із приватним бізнесом", – заявив Коваль.

"Приватизація дозволить таким підприємствам отримати інвестиції і технології, ефективніше використовувати наявні активи та збільшити обсяги виробництва продукції", – вважає голова ФДМУ.

Він зауважив, що ключові умови приватизації таких підприємств включають збереження профілю їх діяльності протягом 10 років та заборону на звільнення працівників протягом 6 місяців.

На думку голови ФДМУ, це забезпечить баланс між залученням інвестицій та збереженням соціальних гарантій підприємства.

Водночас у Фонді нагадали, що протезування в Україні є безоплатним і включає виготовлення протеза, його технічне обслуговування, ремонт і заміну впродовж життя. При цьому держава покриває витрати на протези як державних, так і приватних виробників. У держбюджеті на 2024 рік на це передбачено 4,5 млрд грн.

Що відомо про приватизацію виробників протезів?

Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс комунального підприємства "Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" за 115 млн грн.

Раніше ФДМУ вже продав майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства компанії власника супермаркету "Велика кишеня" бізнесмена Романа Луніна за 165 мільйонів гривень.

У травні Фонд держмайна виставляв на продаж єдиний майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 11,4 млн грн, але торги не відбулися.

У жовтні 2023 року Фонд держмайна продав першого державного виробника протезів – Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн (без ПДВ). Його придбанням цікавилося Товариство Червоного Хреста України, але приватна компанія запропонувала вищу ціну.