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Новини
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Голова Фонду держмайна пояснив розпродаж державних виробників протезів

коваль

Фонд державного майна України вважає необхідністю приватизацію державних протезних підприємств, оскільки це дозволить збільшити виробництво продукції.

Про це заявив голова Фонду Віталій Коваль, інформує пресслужба установи.

"Приватизація державних протезних підприємств сьогодні – необхідний крок для забезпечення в достатній кількості виробництва якісних протезів всередині країни. За останні 5 років частка державних компаній у виробництві протезів зменшилася з 32% до 14% – виробництва не витримують конкуренції із приватним бізнесом", – заявив Коваль.

"Приватизація дозволить таким підприємствам отримати інвестиції і технології, ефективніше використовувати наявні активи та збільшити обсяги виробництва продукції", – вважає голова ФДМУ.

Він зауважив, що ключові умови приватизації таких підприємств включають збереження профілю їх діяльності протягом 10 років та заборону на звільнення працівників протягом 6 місяців.

На думку голови ФДМУ, це забезпечить баланс між залученням інвестицій та збереженням соціальних гарантій підприємства.

Водночас у Фонді нагадали, що протезування в Україні є безоплатним і включає виготовлення протеза, його технічне обслуговування, ремонт і заміну впродовж життя. При цьому держава покриває витрати на протези як державних, так і приватних виробників. У держбюджеті на 2024 рік на це передбачено 4,5 млрд грн. 

Що відомо про приватизацію виробників протезів?

Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс комунального підприємства "Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" за 115 млн грн.

Раніше ФДМУ вже продав майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства компанії власника супермаркету "Велика кишеня" бізнесмена Романа Луніна за 165 мільйонів гривень.

У травні Фонд держмайна виставляв на продаж єдиний майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 11,4 млн грн, але торги не відбулися.

У жовтні 2023 року Фонд держмайна продав першого державного виробника протезів – Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн (без ПДВ). Його придбанням цікавилося Товариство Червоного Хреста України, але приватна компанія запропонувала вищу ціну.

Автор: 

приватизація (1354) протез (24) ФДМУ (1371)


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Топ коментарі
+7
Так-так , електростанції вже порозпродували. Тепер різні ''ахметки'' викручують ціни на електрику. То ще хочуть і військовим викручувати руки-ноги. Цапища зелені!
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26.06.2024 20:40
+7
Тут абсолютно все зрозуміло. Кількість людей, які потребують протезування, обслуговування та періодичної заміни протезів зростає щодня у чималій кількості, отже, це надприбутковий, стабільний бізнес на десятки років. Тому провладна погань під час війни скуповує все за безцінь, а потім буде заробляти гроші на державних замовленнях, волонтерах та самих інвалідах та їх родичах.
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26.06.2024 21:47
+6
Нельзя такое приватизировать, это должна быть собственность государства. А конкуренция - это самое последнее дело, и не всегда оно нужно!
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26.06.2024 20:37
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Куплять слуги Ермака, і буде там кол центр.
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26.06.2024 20:31 Відповісти
Та ні.
Будуть продовжувати виготовлять протези, це ж зараз "непахане поле" та нескінченні замовлення!

Але якість буде совково-китайська, а ціна німецько-швейцарська!
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26.06.2024 21:47 Відповісти
Інваліди Великої Вітчизняної Війни проти рашистської наволочі державі Україна не потрібні. Зрозуміло. От тільки де узяти Соловки, куди їх вивозити?
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26.06.2024 20:37 Відповісти
Нельзя такое приватизировать, это должна быть собственность государства. А конкуренция - это самое последнее дело, и не всегда оно нужно!
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26.06.2024 20:37 Відповісти
Так-так , електростанції вже порозпродували. Тепер різні ''ахметки'' викручують ціни на електрику. То ще хочуть і військовим викручувати руки-ноги. Цапища зелені!
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26.06.2024 20:40 Відповісти
"Приватизація державних протезних підприємств сьогодні - необхідний крок для забезпечення "зелено- оманських грабіжників України" додатковими "корупційними надходженнями".
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26.06.2024 20:42 Відповісти
Сам, Віталій Коваль, пока без протезів, тому і для держави вони непотрібні! Московська війна в Україні, то десь далеко, від нього і Шмигаля із Зеленським та Стефанчуком! Скотиняки!
Точно, як і обленерго, свого часу роздали московітам та їх прихвостням, а тепер маємо, ТАРИФИ та відключення планові …
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26.06.2024 20:57 Відповісти
Хто під час війни проводить приватизацію це злочин ,ну а тим більше протезні підприємства якими мала б держава контролювати чи все роздати шахраям ?
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26.06.2024 21:12 Відповісти
З приватизацією пора "завязувати"! раніше всі підприємства були прибутковими та збагачували державу, поки рижа скотиняка не придумала як собі та друзям прибрати до рук державне майно за дарма і замість налагодити управління підприємствами, почався грандіозний дерибан під назвою "приватизація"
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26.06.2024 21:21 Відповісти
Тут абсолютно все зрозуміло. Кількість людей, які потребують протезування, обслуговування та періодичної заміни протезів зростає щодня у чималій кількості, отже, це надприбутковий, стабільний бізнес на десятки років. Тому провладна погань під час війни скуповує все за безцінь, а потім буде заробляти гроші на державних замовленнях, волонтерах та самих інвалідах та їх родичах.
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26.06.2024 21:47 Відповісти
Хтось в уряді зрозумів що можна заробляти не тільки на дорогах, снарядах і яйцях, але і на протезах. Війна є війна. То що насторожує, так то що ці родичі і друзі урядовців, що почнуть розпродавати і купляти держ підприємства, будуть зацікавлені в тих кому ці протези будуть потрібні. Більше інвалідів - більше протезів, більше протезів-більший заробіток.
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26.06.2024 22:29 Відповісти
А через 10років а може і раніше замість протезних підприємств відкриють розважальні центри , торгові і казино.
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26.06.2024 22:36 Відповісти
Самий дешевий український протез на ногу 150 т. А нев!бенні бізнесмени " хай з нуля щось зроблять
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26.06.2024 23:02 Відповісти
Як приватизувати 20-40 соток городу то ніззя бо ж війна . А пригребти в свої лапища держпідприємство то на раз - два .
Погань .
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26.06.2024 23:07 Відповісти
Ублюдочні потвори
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28.06.2024 20:34 Відповісти
Жодного слова правди..
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28.06.2024 23:37 Відповісти

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