Путіну бракує грошей на війну: Росіянам знову підвищать податки на імпортне вино

В уряді Росії готують підвищення ставки ввізного мита на вино з "недружніх" країн з 20% до 25% із серпня 2024 року.

Крім того, розмір базової ставки при ввезенні вина підвищать із $1,5 до $2 за літр, повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на джерела.

"Йдеться про системну роботу щодо вироблення контрсанкційних заходів у відповідь на антиросійську політику. Ці заходи будуть чутливими для іноземних компаній і одночасно стимулюють вітчизняне виробництво", – вважає співрозмовник в одному з російських міністерств.

Влітку 2023 року Росія різко підвищила ввізне мито на вино з "недружніх" країн – з 12,5% до 20%. При цьому мито має бути не меншим за $1,5 за літр. Дію цієї ставки російська влада продовжила на весь 2024 рік.

Інший співрозмовник агентства вважає, що ці заходи "дали певний ефект", але російське вино все ще не може конкурувати з імпортним.

"Чергове рішення у цьому напрямку дозволить вирівняти ціни на вітчизняне вино масового сегмента та бюджетне імпортне вино", – пояснив він.

Водночас джерело у російському "Союзі індустрії гостинності" зауважує, що таким чином уряд РФ планує збільшити надходження до дефіцитного бюджету Росії. За його словами, обговорюється також збільшення базової ставки та поширення підвищених мит на вина з Грузії.

За словами співрозмовника видання в галузі, планується підвищити і ввізне мито на міцний алкоголь – до 20% вартості, але не менше 3 євро за літр. Наразі мита на міцний алкоголь становлять 1,4-1,5 євро за літр залежно від категорії напою.

При цьому з 1 травня 2024 року акцизи на вино у Росії підвищили до 108 рублів за літр. Це втричі вище, ніж було передбачено раніше. Раніше ставка акцизу на вина, за винятком кріплених, фруктових вин та плодової алкопродукції, становила 34 рублі за літр.

Як повідомлялося, російський уряд підвищив прогноз видатків федерального бюджету на 2024 рік на 522 млрд рублів і знизив прогноз доходів на 2,8 млрд рублів. Відтак, прогноз дефіциту федерального бюджету РФ підвищено до 2,12 трлн рублів (1,1% ВВП) із запланованих раніше 1,6 трлн рублів (0,9% ВВП).

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну