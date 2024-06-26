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Новини
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Путін наказав підвищувати народжуваність: Мито за розлучення для росіян підвищать у 8 разів

путін

Міністерство фінансів Росії ініціювало підвищення держмита за розлучення для росіян майже у вісім разів – з 650 рублів до 5000 рублів.

Відповідні поправки до податкового законопроєкту вде розіслані на погодження до інших відомств, повідомляє російське інформагентство РБК.

Йдеться про випадки, коли подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, розлучається за взаємною згодою, а також через суд. Мито за укладення шлюбу при цьому не зміниться і становитиме 350 рублів.

Крім того, російський Мінфін запропонував підвищити мито за державну реєстрацію зміни імені – з 1600 рублів до 5000 рублів. Також планується збільшити мито за видачу атестата, свідоцтва чи іншого документа, що підтверджує рівень кваліфікації, або його дубліката у зв'язку з втратою – з 1300 до 2000 рублів.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що усі рівні російської влади мають бути задіяні у вирішенні завдання щодо покращення демографічної ситуації в Росії, а багатодітність має стати однією з ключових умов "впевненого розвитку держави та морального благополуччя суспільства".

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Як повідомлялося, раніше російський Мінфін вніс на розгляд уряду пакет законопроєктів про підвищення податків для заможних росіян та бізнесу, а також про збільшення видатків та дефіциту федерального бюджету РФ на 2024 рік.

Зокрема, пропонується підвищити ставки основних видів прямих податків – податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для росіян з високими зарплатам, податку на прибуток, а також податку на видобуток корисних копалин. Ці законопроєкти вже схвалив уряд. Поправки до податкового кодексу Держдума підтримала 20 червня.

Раніше російський уряд підвищив прогноз видатків федерального бюджету на 2024 рік на 522 млрд рублів і знизив прогноз доходів на 2,8 млрд рублів. Відтак, прогноз дефіциту федерального бюджету РФ підвищено до 2,12 трлн рублів (1,1% ВВП) із запланованих раніше 1,6 трлн рублів (0,9% ВВП).

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

Автор: 

демографія (14) податки (2456) путін володимир (1059) розлучення (11) росія (14360)


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Топ коментарі
+13
Наказав кацапам всім трахатись як кролям і із ким попало.
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26.06.2024 18:36
+10
Хе-хе! Киргизи,узбеки та туркмени й так працюють з Наташками вночі,поки ваньки в Україні дохнуть!
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26.06.2024 18:38
+6
Для цього їм потрібно спочатку збільшити поголів'я свиней і собак.
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26.06.2024 18:40
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Наказав кацапам всім трахатись як кролям і із ким попало.
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26.06.2024 18:36 Відповісти
це не скрепно
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26.06.2024 18:39 Відповісти
Слідуюча кацапораса піде від йухла і шойгу, сурогатной мамкою візьмуть піськова.
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26.06.2024 18:40 Відповісти
зараз будете сміятись до сліз ! дірєктіви кремля діють !
народжуваність в рашці де-не де реально зростає!
та ще й як !

В Дагестані кількість населення з 1990 по 2020 рр. зросла у два рази !!!!! за тридцять років у два рази !!!!
кількість "словьян" - росіяни та українців зменшилась у два рази і складає лічені відсотки

Аллах акбар !!!!!
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26.06.2024 20:47 Відповісти
карлик уявив себе англійським лордом,
вони для виведення кращої породи собак
багато їх розводили,
але багато й вбивали
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26.06.2024 18:36 Відповісти
Хе-хе! Киргизи,узбеки та туркмени й так працюють з Наташками вночі,поки ваньки в Україні дохнуть!
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26.06.2024 18:38 Відповісти
Або п'яний лежить
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26.06.2024 20:12 Відповісти
Для цього їм потрібно спочатку збільшити поголів'я свиней і собак.
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26.06.2024 18:40 Відповісти
Там і так цього лайна достатньо - цілих 160 мільйонів.
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26.06.2024 19:35 Відповісти
Наказав
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26.06.2024 18:51 Відповісти
Краще би росіянє не народжувались зовсім.Навіщо така мерзота в Світі!
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26.06.2024 18:57 Відповісти
Плешивий шибздік на лабутенах серущий у валізу шось не взяв на озброєння досвід свого куміра Адіка Шикельгрубера - солдату Вермахта або СС повинна давати люба самка Рейха на його вимогу.
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26.06.2024 19:07 Відповісти
Почему, они и так дают особенно кавказцам и китайцам(зависит от региона), а то и просто приезжим работникам
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26.06.2024 20:10 Відповісти
Іслам вводь, муділа. Інакше толку не буде.
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26.06.2024 19:26 Відповісти
Так рашка и так скоро станет исламской страной. Поэтому кирил так и грабит, что скоро мусульмане этот доход отберут
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26.06.2024 20:07 Відповісти
Так так, розводьте побільше кацапів, що було кому більше в лайні плавати
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26.06.2024 19:35 Відповісти
Нехай покаже особистий приклад: вдує Кабаєвій трійню.
А не хлопчикам, як воно любить.
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26.06.2024 20:05 Відповісти
Росіянам всем смотреть МД (Мужское Движение) на ютубе!!! Во первых Аленей меньше будет, чаечки меньше зажравшимися будут? Во вторых там доходчиво поясняют как самка отправляет их на убой - бабло гарантировано , или его зарплата или гробовые + епется с васгенами и ашотами.
Вобшем нада работать методами народной дипломатии, обьяснять что их сольют, и на войну им ходить не надо
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26.06.2024 19:39 Відповісти
Розумний би ввів доплату за кожного вилупка.
А путін все шмонає.
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26.06.2024 20:02 Відповісти
Розумний не розпочав би цю війну.
А так, єдина доплата за вилупка - кіло пельменів якщо здохне за царя і то якщо ще вдасться смерть довести.
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26.06.2024 20:10 Відповісти
И правильно, должна быть преемственность хочешь трахаться рожай обеспечь себе старость с белой ладой. А то им только удовольствие получать. Я бы за девочек ещё бы и штрафы ввел. Москалям, для удовлетворения ху..ла воины нужны. А то скоро некому будет за него подыхать. Как там политрук говорил- Велика рашка, а трахаться некому
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26.06.2024 20:05 Відповісти
На черзі заборона контрацептивів?
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26.06.2024 20:27 Відповісти
вже
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26.06.2024 20:38 Відповісти

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