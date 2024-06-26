Путін наказав підвищувати народжуваність: Мито за розлучення для росіян підвищать у 8 разів

Міністерство фінансів Росії ініціювало підвищення держмита за розлучення для росіян майже у вісім разів – з 650 рублів до 5000 рублів.

Відповідні поправки до податкового законопроєкту вде розіслані на погодження до інших відомств, повідомляє російське інформагентство РБК.

Йдеться про випадки, коли подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, розлучається за взаємною згодою, а також через суд. Мито за укладення шлюбу при цьому не зміниться і становитиме 350 рублів.

Крім того, російський Мінфін запропонував підвищити мито за державну реєстрацію зміни імені – з 1600 рублів до 5000 рублів. Також планується збільшити мито за видачу атестата, свідоцтва чи іншого документа, що підтверджує рівень кваліфікації, або його дубліката у зв'язку з втратою – з 1300 до 2000 рублів.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що усі рівні російської влади мають бути задіяні у вирішенні завдання щодо покращення демографічної ситуації в Росії, а багатодітність має стати однією з ключових умов "впевненого розвитку держави та морального благополуччя суспільства".

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Як повідомлялося, раніше російський Мінфін вніс на розгляд уряду пакет законопроєктів про підвищення податків для заможних росіян та бізнесу, а також про збільшення видатків та дефіциту федерального бюджету РФ на 2024 рік.

Зокрема, пропонується підвищити ставки основних видів прямих податків – податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для росіян з високими зарплатам, податку на прибуток, а також податку на видобуток корисних копалин. Ці законопроєкти вже схвалив уряд. Поправки до податкового кодексу Держдума підтримала 20 червня.

Раніше російський уряд підвищив прогноз видатків федерального бюджету на 2024 рік на 522 млрд рублів і знизив прогноз доходів на 2,8 млрд рублів. Відтак, прогноз дефіциту федерального бюджету РФ підвищено до 2,12 трлн рублів (1,1% ВВП) із запланованих раніше 1,6 трлн рублів (0,9% ВВП).

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

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