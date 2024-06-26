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Новини
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Зеленський підписав закон про електронний квиток у транспорті. Рада розглядала його два роки

зеленський,підпис,зеленський_підписав,підписав,підписання

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті".

Документ повернуто з підписом голови держави 26 червня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №5705 на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у січні 2022 року, а у другому читанні – 5 червня 2024 року.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано впровадження електронного квитка як підстава для перевезення пасажирів та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському транспорті.

Також документ оновлює визначення понять "електронний квиток" та "квиток".

Автор: 

закон (1488) Зеленський Володимир (2518) транспорт (515) електронні квитки (127)


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Топ коментарі
+2
Уявляю як завиють власники маршрутів на перевезення?!! Скільки грошей вгепали на хабарі щоб виграти тендери і ось...
Так, з цим давно потрібно було закінчувати.
Я беру за приклад Дніпро. Ходять маршрутки (всілякі Богдани-Еталони). Біс із ним, припустимо, що вони були куплені власниками цих приватних підприємств.
Але... скажіть, яким побитом у ППшників з'явились автобуси подаровані країнами ЄС після атак на стоянки транспорту?
Що міська рада, не змогла дати їм раду і передала в оренду приватникам? Бо в міському електротранспорті Дніпра вартість проїзду 8-м. гривень, а приватник бере 15-ть.?
Тобто віддали курку яка несе золоті яйця в чужі руки? Бо самі не тямлять як заробляти гроші?
Не вірю! Це просто корупційна схема, а руки чиновників, які "нічого не крали" чисті. А відкати заносять. Тим же чорним налом. А автобуси, при цьому, просто вбивають.
Ходить по маршруту величезний Мерседес чи Вольво, а гроші (15-ть. гривень з людини) збираються готівкою, просто в купку?!!
Скільки було перевезено пасажирів, скільки сплачено, скільки водій отримав, скільки здав у касу, скільки оприбутковано бухгалтерією перевізника, а відтак, скільки сплачено податків нікому не відомо. І ось тут, як кажуть в Одесі, самий цимес...
Може цей цимес і закінчиться, як і цимес з відсутністю касових апаратів.
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26.06.2024 17:42
+1
Про туалетну бамагу теж будуть новини про підписаний нетряпкою закон? ЗАКОНИ ПИШЕ ВР а піарять нетряпку ...А петицію про Тищенка він підписав?
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26.06.2024 16:23
+1
У Львові вже майже рік як той е-квиток і без всякого закону.Пенсія безкоштовно,порядні валідують за тринадцять гривень,і все одно купа народу лізе до водія купляти за двадцять.Хоча ті картки продаються на кожному кроці.
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26.06.2024 16:47
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Про туалетну бамагу теж будуть новини про підписаний нетряпкою закон? ЗАКОНИ ПИШЕ ВР а піарять нетряпку ...А петицію про Тищенка він підписав?
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26.06.2024 16:23 Відповісти
2 роки !
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26.06.2024 16:24 Відповісти
Буже потуханий крок
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26.06.2024 16:27 Відповісти
ну, нарешті, маршрутки вимруть, як клас! як, неандертальці, свого часу.
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26.06.2024 16:34 Відповісти
Чого це
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26.06.2024 18:58 Відповісти
А те, що розписався цим у порушенні закону, навіть не зметикував? Через скільки після подання мав розглянути, підписати, або відправити на доопрацювання, або ветувати?
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26.06.2024 16:39 Відповісти
У Львові вже майже рік як той е-квиток і без всякого закону.Пенсія безкоштовно,порядні валідують за тринадцять гривень,і все одно купа народу лізе до водія купляти за двадцять.Хоча ті картки продаються на кожному кроці.
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26.06.2024 16:47 Відповісти
Оце так звершення, першочергове і державної значущості,під час війни більше нічим зайнятись
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26.06.2024 17:21 Відповісти
Уявляю як завиють власники маршрутів на перевезення?!! Скільки грошей вгепали на хабарі щоб виграти тендери і ось...
Так, з цим давно потрібно було закінчувати.
Я беру за приклад Дніпро. Ходять маршрутки (всілякі Богдани-Еталони). Біс із ним, припустимо, що вони були куплені власниками цих приватних підприємств.
Але... скажіть, яким побитом у ППшників з'явились автобуси подаровані країнами ЄС після атак на стоянки транспорту?
Що міська рада, не змогла дати їм раду і передала в оренду приватникам? Бо в міському електротранспорті Дніпра вартість проїзду 8-м. гривень, а приватник бере 15-ть.?
Тобто віддали курку яка несе золоті яйця в чужі руки? Бо самі не тямлять як заробляти гроші?
Не вірю! Це просто корупційна схема, а руки чиновників, які "нічого не крали" чисті. А відкати заносять. Тим же чорним налом. А автобуси, при цьому, просто вбивають.
Ходить по маршруту величезний Мерседес чи Вольво, а гроші (15-ть. гривень з людини) збираються готівкою, просто в купку?!!
Скільки було перевезено пасажирів, скільки сплачено, скільки водій отримав, скільки здав у касу, скільки оприбутковано бухгалтерією перевізника, а відтак, скільки сплачено податків нікому не відомо. І ось тут, як кажуть в Одесі, самий цимес...
Може цей цимес і закінчиться, як і цимес з відсутністю касових апаратів.
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26.06.2024 17:42 Відповісти
Зеленський підписав Закон для ремонту каналізації за адресою: Київ, вул.Хрещатик 12. Планує підписати Закон, обмежуючий ціни послуг в суспільних вбиральнях.
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26.06.2024 17:59 Відповісти

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