Зеленський підписав закон про електронний квиток у транспорті. Рада розглядала його два роки
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті".
Документ повернуто з підписом голови держави 26 червня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №5705 на сайті Верховної Ради.
Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у січні 2022 року, а у другому читанні – 5 червня 2024 року.
Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано впровадження електронного квитка як підстава для перевезення пасажирів та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському транспорті.
Також документ оновлює визначення понять "електронний квиток" та "квиток".
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Так, з цим давно потрібно було закінчувати.
Я беру за приклад Дніпро. Ходять маршрутки (всілякі Богдани-Еталони). Біс із ним, припустимо, що вони були куплені власниками цих приватних підприємств.
Але... скажіть, яким побитом у ППшників з'явились автобуси подаровані країнами ЄС після атак на стоянки транспорту?
Що міська рада, не змогла дати їм раду і передала в оренду приватникам? Бо в міському електротранспорті Дніпра вартість проїзду 8-м. гривень, а приватник бере 15-ть.?
Тобто віддали курку яка несе золоті яйця в чужі руки? Бо самі не тямлять як заробляти гроші?
Не вірю! Це просто корупційна схема, а руки чиновників, які "нічого не крали" чисті. А відкати заносять. Тим же чорним налом. А автобуси, при цьому, просто вбивають.
Ходить по маршруту величезний Мерседес чи Вольво, а гроші (15-ть. гривень з людини) збираються готівкою, просто в купку?!!
Скільки було перевезено пасажирів, скільки сплачено, скільки водій отримав, скільки здав у касу, скільки оприбутковано бухгалтерією перевізника, а відтак, скільки сплачено податків нікому не відомо. І ось тут, як кажуть в Одесі, самий цимес...
Може цей цимес і закінчиться, як і цимес з відсутністю касових апаратів.