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Новини
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У Мінкульті замислилися над скороченням мережі закладів культури через зменшення кількості населення

заступник міністра культури та інформаційної політики з європейської інтеграції Тарас Шевченко

У зв'язку зі значним зменшенням населення в Україні постає питання, чи потрібно скорочувати кількість закладів культури.

Про це заступник міністра культури та інформаційної політики з європейської інтеграції Тарас Шевченко заявив на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо різке скорочення населення, звучали сьогодні цифри – із 40 до 30 млн. Постає непросте питання мережі закладів культури, кадрове забезпечення. Мережа має близько 30 тис. закладів культури. І непросте питання, яке потребує обговорення й консультацій: чи потрібна оптимізація, чи потрібне скорочення? Якщо скорочується різко кількість населення, чи має залишатися такою ж мережа закладів культури? Так, хотілося б, щоб у кожному селі була бібліотека, але, на жаль, села вимирають, сільське населення скорочується", – розповів Шевченко.

Що стосується тих українців, які виїхали за кордон, то, за словами заступника міністра, окрім необхідності намагатися повернути їх після завершення війни, необхідно працювати над тим, щоб не втратити їх для української культури, якщо вони все-таки не повернуться.

На думку посадовця, однією з відповідей на цей виклик, може стати множинне громадянство.

Крім того, Шевченко звернув увагу на те, що статус закордонного українця мають близько 10 тис. людей, хоча насправді їх мільйони.

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Раніше в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв повідомив, що з початку повномасштабної війни станом на травень 2024 року сфера культури України втратила 18% працівників, а 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність.

Як повідомлялося, раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявляв, що показник кількості державних службовців в Україні не можна назвати завищеним попри стрімке зменшення кількості населення.

https://censor.net/n3476744

Автор: 

демографія (14) культура (40) Міністерство культури (132) населення (71)


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Топ коментарі
+19
А про Поліцію
Чомусь ні хто не замислюється Чомусь..?!?!
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26.06.2024 18:34
+10
Тільки хотів те є саме написати. Чомусь поліцію, прокурворів, суддів і іншу сволоту ніхто не планує скорочувати через зменшення населення
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26.06.2024 18:37
+8
Так можна зменшувати і разом з цим пропорційно зменшувати всіх бюджетників: силовиків, податківців, митників, прикордонників (східних кордонів більше не існує) керівників адміністрацій, судей, прокурорів, тощо
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26.06.2024 19:05
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А про Поліцію
Чомусь ні хто не замислюється Чомусь..?!?!
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26.06.2024 18:34 Відповісти
Тільки хотів те є саме написати. Чомусь поліцію, прокурворів, суддів і іншу сволоту ніхто не планує скорочувати через зменшення населення
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26.06.2024 18:37 Відповісти
просто дятел
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26.06.2024 21:22 Відповісти
Поліцаїв розвелось занадто багато. Всі, хто потікав з окупованих регіонів всі пристроєні. Населення зменшилось, а поліцаїв більше стало.
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26.06.2024 18:43 Відповісти
І депутатів
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26.06.2024 18:50 Відповісти
У наших міністерствах лише мислителі! А чи там є хтось здатний робити корисну для країни роботу?
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26.06.2024 18:47 Відповісти
При владі одні пис*дуни які ні на що не спроможні крім красти!
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26.06.2024 18:51 Відповісти
Проте як крадуть, чемпiони свiту!
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26.06.2024 19:06 Відповісти
Казала мені одна кобіта з мінкульту, що Карандєєв - чистокровний мордвин.
То і що?! Ну не араб же!
Хоча... Какаяразніца, хто убиває Українську культуру...
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26.06.2024 19:54 Відповісти
Генделі по селах залиште і це буде вся "культура" . А все інше то баласт для владці
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26.06.2024 18:56 Відповісти
Це прачечна?
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26.06.2024 19:03 Відповісти
Так можна зменшувати і разом з цим пропорційно зменшувати всіх бюджетників: силовиків, податківців, митників, прикордонників (східних кордонів більше не існує) керівників адміністрацій, судей, прокурорів, тощо
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26.06.2024 19:05 Відповісти
До речі ... А на х@я тримати аж ціле міністерство інтеграції окупованих території з Верещучкою ???!!!
Що вже війна скінчилась? Є що інтегрувати?
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26.06.2024 19:07 Відповісти
Їм ще шатли на Чонгарі "відновлювати"...
Та знову дороги прокладати...коли Україна дякуючи "слугам" програє...☹️
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26.06.2024 22:57 Відповісти
Рускоязична організація зібралася скорочувати мережу закладів Української культури...
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26.06.2024 19:18 Відповісти
Ну тут ясно - в попе останутся рядовые библиотекари, завклубами, зав.кружками и т.д.
Вы сокращайте лишние министертва и губернаторов нафиг !!!
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26.06.2024 19:42 Відповісти
А чиновників Мінкульта та і взагалі чиновників ніхто не замислюється скоротити, раз населення скоротилось...
мені просто цікаво як середня зарплата у них виходить більше 40 тис якщо рядові отримують по 15
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26.06.2024 19:45 Відповісти
ПАРЄ визнала геноцидний намір РФ у знищенні культурної спадщини та ідентичності українців.
А наше міністерство культури робить те саме.
Питання таке. Чи відповідає наявна кількість закладів культури (бібліотек, театрів, музеїв, галерей і т.ін.) відносно кількості населення рівню ЄС? Можливо, нам не скорочувати треба, а додавати.
Здається вони хочуть ще й пороздавати дозволи на перебудову (вважайте знищення) будівель.
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26.06.2024 20:12 Відповісти
Підготовка к переділу почалася, всі кому щось потрібно зрозуміли
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26.06.2024 20:17 Відповісти
Бидлу культура не потрібна, а що потрібно? Бидло-квартал з піськограєм піанінним?
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26.06.2024 20:56 Відповісти
Правильно- тепер бібліотеки,кінотеатри та Будинки культури можна купувати або перетворювати в ТРЦ...
А також нищити міські ринки та будувати там знову ж таки ТРЦ...
А от чиновників та інших державних спиногризів - скорочувати "ніззя"...!!
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26.06.2024 22:54 Відповісти
Міністерство культури можна спокійно скоротити на 100%. Навіть у будівлі тхне тепер зеленим лайном.
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27.06.2024 00:58 Відповісти

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