У Мінкульті замислилися над скороченням мережі закладів культури через зменшення кількості населення

У зв'язку зі значним зменшенням населення в Україні постає питання, чи потрібно скорочувати кількість закладів культури.

Про це заступник міністра культури та інформаційної політики з європейської інтеграції Тарас Шевченко заявив на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо різке скорочення населення, звучали сьогодні цифри – із 40 до 30 млн. Постає непросте питання мережі закладів культури, кадрове забезпечення. Мережа має близько 30 тис. закладів культури. І непросте питання, яке потребує обговорення й консультацій: чи потрібна оптимізація, чи потрібне скорочення? Якщо скорочується різко кількість населення, чи має залишатися такою ж мережа закладів культури? Так, хотілося б, щоб у кожному селі була бібліотека, але, на жаль, села вимирають, сільське населення скорочується", – розповів Шевченко.

Що стосується тих українців, які виїхали за кордон, то, за словами заступника міністра, окрім необхідності намагатися повернути їх після завершення війни, необхідно працювати над тим, щоб не втратити їх для української культури, якщо вони все-таки не повернуться.

На думку посадовця, однією з відповідей на цей виклик, може стати множинне громадянство.

Крім того, Шевченко звернув увагу на те, що статус закордонного українця мають близько 10 тис. людей, хоча насправді їх мільйони.

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Раніше в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв повідомив, що з початку повномасштабної війни станом на травень 2024 року сфера культури України втратила 18% працівників, а 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність.

Як повідомлялося, раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявляв, що показник кількості державних службовців в Україні не можна назвати завищеним попри стрімке зменшення кількості населення.

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