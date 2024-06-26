Путіну дорожче позичати гроші на війну: Ставки за російськими облігаціями у рублях зросли до рекорду

Мінфін Росії після місячної перерви розмістив облігацій федеральної позики (ОФЗ) з постійним купоном на загальну суму 15,87 мільярда рублів.

При цьому прибутковість цінних паперів з датою погашення 15 березня 2034 року склала 15,34% – це максимальна ставка з початку ведення статистики в 2015 році, пише російський "Коммерсант".

Попит на облігації російського уряду на аукціоні становив 45,32 млрд руб. Середньозважена ціна випуску – 82,01% номіналу.

Востаннє російський Мінфін розміщував ОФЗ з постійним купоном 22 травня. Наступні три аукціони скасували через "несприятливу ринкову кон'юнктуру". До цього, 19 травня, аукціон також не відбувся через відсутність заявок за прийнятними рівнями цін.

Як повідомлялося, російський уряд підвищив прогноз видатків федерального бюджету на 2024 рік на 522 млрд рублів і знизив прогноз доходів на 2,8 млрд рублів. Відтак, прогноз дефіциту федерального бюджету РФ підвищено до 2,12 трлн рублів (1,1% ВВП) із запланованих раніше 1,6 трлн рублів (0,9% ВВП).

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну