Податкова отримає доступ до рахунків громадян України за кордоном

Державна податкова служба як компетентний орган України отримала схвалений глобальним форумом ОЕСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

Оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року. Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управління ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходів до забезпечення кібербезпеки.

"Ми готові на технічному і законодавчому рівні до підключення систем CRS/CbC. Це означає що у ДПС найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого", – пояснив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев..

Імплементація загального стандарту звітності CRS та стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR) координується Секретаріатом ОЕСР. Обов'язковим кроком до імплементації автоматичного обміну інформацією є приєднання компетентного органу до Загальної системи передачі даних СTS, яку використовують юрисдикції для безпечного обміну інформацією.

Станом на червень 2024 року понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією. Україна зобов'язалася розпочати автоматичний обмін вже у вересні 2024 року.

Впровадження цих міжнародних стандартів в українське законодавство та практику здійснюється за підтримки Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).