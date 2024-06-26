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Новини
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ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених ТЕС, – Сахарук

дтек

Компанія ДТЕК вкладає всі доступні кошти у відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів теплоелектростанції.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Суспільного.

Сахарук розповів, що в липні й серпні продовжиться ремонтна кампанія в енергетиці. Так, у планових ремонтах будуть знаходитись енергоблоки АЕС, а також після руйнувань будуть відновлюватися теплові та гідроелектростанції.

"Ми втратили 90% генеруючих потужностей ДТЕК Енерго. Вкладаємо всі наявні в нас кошти – 4 млрд грн, – для того, щоб відновитися. Але цього, на жаль, недостатньо", – сказав Сахарук.

Він пояснив, що наразі ситуація в енергосистемі продовжує бути вкрай важкою.

Сахарук додав, що у прифронтових регіонах ситуація з електропостачанням погіршується через постійні обстріли, які призводять до руйнації електромереж.

Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були обстріляні ворогом понад 180 разів.

Автор: 

ТЕС (677) ДТЕК (1359) Новини компаній (3406) відновлення (366)


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Топ коментарі
+15
А куда тогда идут деньги от США и ЕС, адресованные на восстановление энергосистемы?
Через банки, но уже под видом денег Ахметова?
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26.06.2024 19:21
+12
****@т як дишат ! Гниди !
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26.06.2024 19:18
+8
А Рєнат Лєонідовіч не збідніє ?
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26.06.2024 19:14
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А Рєнат Лєонідовіч не збідніє ?
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26.06.2024 19:14 Відповісти
З такими тарифами на електрику він вийде на зовсім інший рівень у Форбс.
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26.06.2024 19:30 Відповісти
Аффтир, скільки ринат ліонідович тобі за цьомання його дупи платить?
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26.06.2024 19:16 Відповісти
Так Сахарук і Шмигаль -то шістки ,що господар скаже ,те й будуть казати .
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26.06.2024 19:29 Відповісти
З тими клованами давно все зрозуміло. Я про інше:
Скільки платять Галині Ялівець за вилизування сраки Ахметова?
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27.06.2024 02:27 Відповісти
Ну так офіційно вона працює редактором новин бізнес -цензор ,ну а вилизування -то неофіційно за сумісництвом .
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27.06.2024 14:05 Відповісти

Чи то за сумісництвом, чи то за покликанням... та навряд чи безкоштовно.
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27.06.2024 14:35 Відповісти
Пошукайте в Лондоні
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26.06.2024 19:17 Відповісти
****@т як дишат ! Гниди !
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26.06.2024 19:18 Відповісти
а дихають дуже часто
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27.06.2024 05:10 Відповісти
Ну...., з минулих ,,баришів" то можна!!!
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26.06.2024 19:20 Відповісти
А куда тогда идут деньги от США и ЕС, адресованные на восстановление энергосистемы?
Через банки, но уже под видом денег Ахметова?
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26.06.2024 19:21 Відповісти
Йдуть...куди треба йдуть. І взагалі це військова таємниця. Ви, бува. не московський шпійон?
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26.06.2024 19:32 Відповісти
А ты случайно не Баканов?
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26.06.2024 20:49 Відповісти
Ахметову належить далеко не найбільша частка в енергетиці. Укренерго, Центренерго,Гідроенерго ,Енергоатом- це все не його...
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27.06.2024 03:04 Відповісти
Кого ви дурите, іпаньки? Дурних нема - всі поженились
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26.06.2024 19:25 Відповісти
Це меньше 100 лямів $.Дивно.Невже така бідна контора?
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26.06.2024 19:27 Відповісти
Гниди.....
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26.06.2024 19:30 Відповісти
Нахера???? Може краще робити як радять європейські колеги, купувати газотурбінні станції на визначену кількість споживачів, бо знову бомбануть ТЕС, і знову піднімуть ціну за електроенергію, і так ця волинка буде тягнутися??????
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26.06.2024 19:30 Відповісти
Це те що залишилося після купівлі ахметкою палацу та ще однієї яхти?
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26.06.2024 19:31 Відповісти
"Доступні" гроші - це ті, які не шкода потратити на ДТЕК.
Бо основні інтереси Ахметова - скупівля найелітнішої нерухомості
у Європі.
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26.06.2024 19:33 Відповісти
Не всім же на екскаваторах піариться. Комусь потрібно й у відновлення ТЕС вкладатись.
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26.06.2024 19:49 Відповісти
займіть в ахметки,з 4млрд.доларів може дати в борг.
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26.06.2024 20:10 Відповісти
Компанія ДТЕК вкладає всі доступні кошти ...
-------------------------------------------------------------
О, деньги США и ЕС уже доступны ДТЭК?
И не удивительно, раз премьером является человек, в свое время работавший у Ахметова
Обратите внимание, "доступные", а "не личные или средства компании"

Вкладаємо всі наявні в нас кошти - 4 млрд грн
----------------------------------------------------------------
А что это за такая компания, если у ее владельца денег больше, чем во всей компании?

Ахметов купил самую дорогую виллу в мире. Ранее ею владел король Бельгии (видео)
Инвестиционная компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres во Франции за 200 млн евро.

Далее.
В декабре 2020 года семья Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария, за 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен для сына олигарха - Дамира Ахметова.

В Германии спустили на воду новую 145-метровую яхту Рината Ахметова: стоимость 500 миллионов долларов и 50 миллионов ежегодно на обслуживание.

А если сюда добавить управленческий аппарат Ахметова с их запросами и покупками....

А сейчас плачутся, что у компании нет достаточно денег.
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26.06.2024 20:44 Відповісти
Пьотр Кульпа нещодавно напряму нахвав зеленського і єрмака мафією.

https://x.com/VVV1927VVV/status/1805683908794548613
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27.06.2024 09:25 Відповісти
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27.06.2024 09:26 Відповісти

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