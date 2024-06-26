ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених ТЕС, – Сахарук
Компанія ДТЕК вкладає всі доступні кошти у відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів теплоелектростанції.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Суспільного.
Сахарук розповів, що в липні й серпні продовжиться ремонтна кампанія в енергетиці. Так, у планових ремонтах будуть знаходитись енергоблоки АЕС, а також після руйнувань будуть відновлюватися теплові та гідроелектростанції.
"Ми втратили 90% генеруючих потужностей ДТЕК Енерго. Вкладаємо всі наявні в нас кошти – 4 млрд грн, – для того, щоб відновитися. Але цього, на жаль, недостатньо", – сказав Сахарук.
Він пояснив, що наразі ситуація в енергосистемі продовжує бути вкрай важкою.
Сахарук додав, що у прифронтових регіонах ситуація з електропостачанням погіршується через постійні обстріли, які призводять до руйнації електромереж.
Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були обстріляні ворогом понад 180 разів.
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Скільки платять Галині Ялівець за вилизування сраки Ахметова?
Чи то за сумісництвом, чи то за покликанням... та навряд чи безкоштовно.
Через банки, но уже под видом денег Ахметова?
Бо основні інтереси Ахметова - скупівля найелітнішої нерухомості
у Європі.
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О, деньги США и ЕС уже доступны ДТЭК?
И не удивительно, раз премьером является человек, в свое время работавший у Ахметова
Обратите внимание, "доступные", а "не личные или средства компании"
Вкладаємо всі наявні в нас кошти - 4 млрд грн
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А что это за такая компания, если у ее владельца денег больше, чем во всей компании?
Ахметов купил самую дорогую виллу в мире. Ранее ею владел король Бельгии (видео)
Инвестиционная компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres во Франции за 200 млн евро.
Далее.
В декабре 2020 года семья Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария, за 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен для сына олигарха - Дамира Ахметова.
В Германии спустили на воду новую 145-метровую яхту Рината Ахметова: стоимость 500 миллионов долларов и 50 миллионов ежегодно на обслуживание.
А если сюда добавить управленческий аппарат Ахметова с их запросами и покупками....
А сейчас плачутся, что у компании нет достаточно денег.
https://x.com/VVV1927VVV/status/1805683908794548613