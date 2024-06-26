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Новини
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У 13% українських сімей грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, – опитування

магазин,продукти

64% українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "погану", 3% – як "добру" та 30% – "не погану й не добру".

Про це свідчать результати червневого опитування Центру Разумкова, передає LIGA.net.

Частка українців (з 66,5%), які негативно оцінюють економічну ситуацію, порівняно з грудневим опитуванням дещо знизилася.

Частка тих, хто вважає, що ситуація в економіці протягом трьох місяців зміниться на краще, становить 7%, що погіршиться – 34%, що вона не зміниться – 46%.

Очікують на поліпшення в економіці в найближчі 2-3 роки 29% українців. Частка тих, хто чекає погіршення ситуації, становить 25%, а частка тих, хто вважає, що ситуація не зміниться – 19%.

Дещо покращилися оцінки рівня добробуту сім'ї українців: 14% оцінюють його як "добре" (у грудні – 10,5%). Частка тих, хто оцінює добробут сім'ї як "поганий", залишилася без змін – 37%.

Зменшилася частка тих, хто відповідає, що їхній сім'ї "загалом на життя вистачає, але придбання речей тривалого споживання, таких як меблі, холодильник, телевізор уже викликає труднощі" (з 44% у грудні до 38,5% у червні).

Грошей не вистачає навіть на необхідні продукти у 13% українських сімей.

Частка тих, хто вважає, що матеріальне становище сім'ї в найближчій перспективі покращиться, становить 7%, що погіршиться – 28%, що не зміниться – 51%.

Автор: 

опитування (332) Центр Разумкова (7)


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Топ коментарі
+9
Зате слуги урода не знають де складати намародерене.
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26.06.2024 21:13
+9
Зате в зелених життя ключом б'є
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26.06.2024 21:18
+6
Зробили таки нас разом...
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26.06.2024 21:24
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Зате слуги урода не знають де складати намародерене.
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26.06.2024 21:13 Відповісти
при Пороху була електрика
ну дуууже багато, але вчора, при Пороху.
а сьогодні, при ЗЄлєнському, електрики немає
ну не зовсім, але немає і при ЗЄлєнському
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27.06.2024 01:52 Відповісти
Зеленський обходиться Україні все дорожче й дорожче, тому й електроенергія щороку дорожчає. І навіть така, гармонізована з европейськими цінами, електрика дістається не всім та не завжди.
Але треба радіти, бо якби не війна (якої офіційно немає) електрика б дорожчала щотижня- бо ж кінець епохи бідності!
А все інше- то "фейк від ворогів держави".
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27.06.2024 06:31 Відповісти
Вже забули як долар скакнув з 11-12 до 33-37.
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27.06.2024 09:36 Відповісти
Зате в зелених життя ключом б'є
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26.06.2024 21:18 Відповісти
Зробили таки нас разом...
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26.06.2024 21:24 Відповісти
Ще не до кінця , скоро гєтьманцевці податки піднімуть , ото вже точно зроблять .
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26.06.2024 22:12 Відповісти
Эпоха бедности всё.
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26.06.2024 21:30 Відповісти
слабо віриться, коли стільки роботи в країні. Звісно треба на кожен випадок дивитись індивідуально, але впевнений що серед цих 13% мінімум половина це сімї де є наркозалежні або ігромани, або чоловіки сидять вдома і шкеряться від ТЦК
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26.06.2024 21:33 Відповісти
Або пенсіонери - ветерани труда - з пенсією менш 3 тис.грн. Бо половина їх внеску у пенсійний фонд (для числення пенсії) - часів СРСР - поділена на сто тисяч (наприклад: 9000 радянських рублів перетворилися у 9 коп).
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26.06.2024 21:44 Відповісти
в нормі число клієнтів пенсійного фонду повинно потихенько рости - коли воно щороку падає на десь під 200 000, то це є передчасні смерті - від чого? офіційний рівень бідності 5 дол. в день, пенсія 2,5 дол. в день, красти вже не можуть, просити ще не вміють, залишається вмирати - геноцид? ну коли буває геноцид старих, то ніби так... бо вирішити проблему шляхом зменшення великих пенсій, то раз плюнути
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26.06.2024 22:05 Відповісти
Або такі недоумкуваті зелені ботяри, як ти.
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27.06.2024 06:57 Відповісти
Якщо народу грошей не вистачає, то що ж там відбуваються у наших бідних слуг...?
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26.06.2024 22:27 Відповісти
Мівіна на холодній воді
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27.06.2024 00:51 Відповісти
Кончита еще и штрафы хочет взять ...
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26.06.2024 23:53 Відповісти
І ми знаємо хто ці 3 відсотки!
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27.06.2024 00:29 Відповісти
Вже понад тридцять років влада знищує промисловість
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27.06.2024 00:41 Відповісти
Все йде за планом. Ера бідності скінчилася, почалася епоха жебрацтва.
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27.06.2024 02:01 Відповісти
Хуже не будет!!!Но зато "довіра до презідента" в фейкових опитуваннях тіки росте.
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27.06.2024 04:19 Відповісти
Як би не працював і не допомагав мамі. То померла з голоду і холоду. Так як мінімальної заробітної плати не вистачає навіть на покриття їжі і комунальних послуг. Завдяки вибору 14.5 мільйонів імбецилів..... Епоха бідності скінчилася. Це щ урахуванням, що при "баризі" і його команді, моя мама за мінімальну зарплату, могла купити і одяг, їжу і комунальні послуги оплатити
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27.06.2024 05:10 Відповісти
Задовбали ви, порохоботи, своїм баригою. Саме головне його досягнення, це привід у владу недорослі. Історична зміна пафосного актора трагіка на актора клована.
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27.06.2024 07:02 Відповісти
Дебіл???Він що кожного ідіота (яких 13,5 міліонів) тягнув за руку на виборчу дільніцю і змушував ставити галочку на проти ЗЕ.
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27.06.2024 07:17 Відповісти
Зелені обісралися, але винні у цьому порохоботи?
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27.06.2024 07:58 Відповісти
Та коли до вас дійде, що одна нацмешина повторює в Україні
один і той же сценарій ? Коанда, що приходить до влади,
починає красти так, що люди вже вищать і їм вже все рівно
кого обирати - аби тільки прибрати цього ...
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27.06.2024 09:42 Відповісти
Цікаво, В США гарну маєете роботу та життя?
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27.06.2024 08:30 Відповісти
Значить ще далеко не всі відчули на своїх шкірах "кінець епохи бідності" - значить є ще поле для "діяльності" ЗЕбанди!!!
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27.06.2024 08:16 Відповісти
Как вариант... надо поднять налоги и тарифы... а цены? Цены сами поднимутся.
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27.06.2024 08:42 Відповісти
Тому і прибрали Залужного, щоб армія не навела порядок в Україні.
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27.06.2024 09:45 Відповісти

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