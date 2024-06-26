У 13% українських сімей грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, – опитування
64% українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "погану", 3% – як "добру" та 30% – "не погану й не добру".
Про це свідчать результати червневого опитування Центру Разумкова, передає LIGA.net.
Частка українців (з 66,5%), які негативно оцінюють економічну ситуацію, порівняно з грудневим опитуванням дещо знизилася.
Частка тих, хто вважає, що ситуація в економіці протягом трьох місяців зміниться на краще, становить 7%, що погіршиться – 34%, що вона не зміниться – 46%.
Очікують на поліпшення в економіці в найближчі 2-3 роки 29% українців. Частка тих, хто чекає погіршення ситуації, становить 25%, а частка тих, хто вважає, що ситуація не зміниться – 19%.
Дещо покращилися оцінки рівня добробуту сім'ї українців: 14% оцінюють його як "добре" (у грудні – 10,5%). Частка тих, хто оцінює добробут сім'ї як "поганий", залишилася без змін – 37%.
Зменшилася частка тих, хто відповідає, що їхній сім'ї "загалом на життя вистачає, але придбання речей тривалого споживання, таких як меблі, холодильник, телевізор уже викликає труднощі" (з 44% у грудні до 38,5% у червні).
Грошей не вистачає навіть на необхідні продукти у 13% українських сімей.
Частка тих, хто вважає, що матеріальне становище сім'ї в найближчій перспективі покращиться, становить 7%, що погіршиться – 28%, що не зміниться – 51%.
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ну дуууже багато, але вчора, при Пороху.
а сьогодні, при ЗЄлєнському, електрики немає
ну не зовсім, але немає і при ЗЄлєнському
Але треба радіти, бо якби не війна (якої офіційно немає) електрика б дорожчала щотижня- бо ж кінець епохи бідності!
А все інше- то "фейк від ворогів держави".
один і той же сценарій ? Коанда, що приходить до влади,
починає красти так, що люди вже вищать і їм вже все рівно
кого обирати - аби тільки прибрати цього ...