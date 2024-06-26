У 13% українських сімей грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, – опитування

64% українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "погану", 3% – як "добру" та 30% – "не погану й не добру".

Про це свідчать результати червневого опитування Центру Разумкова, передає LIGA.net.

Частка українців (з 66,5%), які негативно оцінюють економічну ситуацію, порівняно з грудневим опитуванням дещо знизилася.

Частка тих, хто вважає, що ситуація в економіці протягом трьох місяців зміниться на краще, становить 7%, що погіршиться – 34%, що вона не зміниться – 46%.

Очікують на поліпшення в економіці в найближчі 2-3 роки 29% українців. Частка тих, хто чекає погіршення ситуації, становить 25%, а частка тих, хто вважає, що ситуація не зміниться – 19%.

Дещо покращилися оцінки рівня добробуту сім'ї українців: 14% оцінюють його як "добре" (у грудні – 10,5%). Частка тих, хто оцінює добробут сім'ї як "поганий", залишилася без змін – 37%.

Зменшилася частка тих, хто відповідає, що їхній сім'ї "загалом на життя вистачає, але придбання речей тривалого споживання, таких як меблі, холодильник, телевізор уже викликає труднощі" (з 44% у грудні до 38,5% у червні).

Грошей не вистачає навіть на необхідні продукти у 13% українських сімей.

Частка тих, хто вважає, що матеріальне становище сім'ї в найближчій перспективі покращиться, становить 7%, що погіршиться – 28%, що не зміниться – 51%.