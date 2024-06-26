Rozetka закриває свій найбільший магазин у Києві

Маркетплейс Rozetka 30 червня закриє свій магазин на проспекті Степана Бандери, що знаходиться біля метро "Почайна" в Києві.

Про це повідомив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін, передає Forbes Ukraine.

Зазначається, що це найбільша торгова точка рітейлера площею 4 тис. кв. м, яку відкрили у 2017 році. Приміщення на проспекті Степана Бандери, де працювала Rozetka, компанія орендувала, і вона покидає будівлю, сказав Чечоткін.

"Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром", – пояснив Чечоткін.

Зараз у мережі працює 486 магазинів.

Втім, у Rozetka залишається ще три великих офлайн-магазини: в Києві на Хрещатику, в Одесі в провулку Семафорному та Харкові на вулиці Клочковській. Усі вони продовжують працювати.

Про компанію

Rozetka – найбільший онлайн-рітейлер України.

Заснували компанію у 2005 році Ірина та Владислав Чечоткіни, у 2015 році співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital. У 2018 році онлайн-ритейлер почав активно розвивати офлайн-напрям.

Напередодні повномасштабного вторгнення у нього було 270 торгових точок.