Rozetka закриває свій найбільший магазин у Києві
Маркетплейс Rozetka 30 червня закриє свій магазин на проспекті Степана Бандери, що знаходиться біля метро "Почайна" в Києві.
Про це повідомив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін, передає Forbes Ukraine.
Зазначається, що це найбільша торгова точка рітейлера площею 4 тис. кв. м, яку відкрили у 2017 році. Приміщення на проспекті Степана Бандери, де працювала Rozetka, компанія орендувала, і вона покидає будівлю, сказав Чечоткін.
"Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром", – пояснив Чечоткін.
Зараз у мережі працює 486 магазинів.
Втім, у Rozetka залишається ще три великих офлайн-магазини: в Києві на Хрещатику, в Одесі в провулку Семафорному та Харкові на вулиці Клочковській. Усі вони продовжують працювати.
Про компанію
Rozetka – найбільший онлайн-рітейлер України.
Заснували компанію у 2005 році Ірина та Владислав Чечоткіни, у 2015 році співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital. У 2018 році онлайн-ритейлер почав активно розвивати офлайн-напрям.
Напередодні повномасштабного вторгнення у нього було 270 торгових точок.
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