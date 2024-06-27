"Буде дуже зручно": Росіянам запустять пасажирські поїзди до Північної Кореї

Пасажирський потяг сполученням Владивосток – Расон (Північна Корея) можуть запустити вже в липні цього року.

Про це повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко на відкритті фестивалю товарів із КНДР у столиці Примор'я, передає The Moscow Times.

За словами Кожем'яко, пасажирам буде "дуже зручно, сівши у Владивостоці, приїхати одразу до КНДР", де вони зможуть насолодитися "красою, природою, культурою", а також "познайомитися зі звичаями, традиціями".

У лютому цього року повідомлялося, що для росіян готують новий курорт у Північній Кореї. Вонсан-Кальмаська туристична зона площею 2,8 кв. км включатиме 54 готелі, 29 магазинів, чотирикілометровий пляж та іншу інфраструктуру. Відкриття відбудеться найближчими роками.

Пізніше стало відомо, що Росія та Північна Корея домовилися відновити авіасполучення для відправки російських туристів до КНДР.

Російське турагентство, що базується у Владивостоці, веде переговори з партнерами з Північної Кореї про відправку російських школярів до дитячого табору "Сондовон" на літні канікули. Заїзд першої групи відбудеться в середині липня.

Росіянин, який, будучи підлітком, двічі побував у "Сондовоні" у 2015-2016 роках, розповів, що перебування в таборі супроводжувалося жорсткими обмеженнями на пересування та щоденними пропагандистськими заходами, в рамках яких дітей примушували співати пісні на честь корейських вождів та чистити їхні пам'ятники. Також школярам показували мультфільм, герої якого бомбили Білий дім США.