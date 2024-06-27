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Новини
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НАЗК припиняє фінансування партії "Голос" через недостовірні відомості у звітах на майже 5 мільйонів

голос

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило низку порушень у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III-IV квартали 2020 року на понад 4,725 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

За результатами аналізу звіту за третій квартал НАЗК встановило, що політична партія "Голос" оформила договори про надання послуг з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн. Серед таких послуг –усні консультації та роз’яснення щодо Виборчого кодексу України, а також перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на місцевих виборах у жовтні 2020 року тощо. Але "Ментіс" не надало партії цих послуг, що підтверджують матеріали, отримані від ДБР та Податкової служби, а відтак інформація є недостовірною.

Також партія уклала договори з двома фізичними особами-підприємцями на 274 тис. грн з номерами законопроєктів, які на момент укладання договорів ще не були зареєстровані в парламенті.

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Крім того, у звіті за четвертий квартал 2020 року виявлено, що партія "Голос" знову оформила договори з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн. Також Київська міська територіальна організація оформила договір для надання послуг на суму понад 2,45 млн грн. При цьому також виявлено, що зазначена компанія не надавала партії послуг.

"Тобто за два квартали 2020 року політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії", йдеться у повідомленні.

НАЗК направило до Державного бюро розслідувань відповідні матеріали.

Як повідомлялося, НАЗК уже зупиняло фінансування "Голосу" через відображення у звіті за II квартал 2020 року недостовірних відомостей про витрати понад 1,3 млн грн. Партія подала уточнюючі документи, тож НАЗК повернуло фінансування.

Автор: 

фінансування (2046) НАЗК (515) Голос партія (6)


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У "шлюх урода" усе правильно і красиво?
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27.06.2024 09:34 Відповісти
А Славко плаче та співає...
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27.06.2024 09:56 Відповісти
за III-IV квартали 2020 року Джерело: https://biz.censor.net/n3496853

на вулиці - кінець ІІ кватралу 2024
"бдительние такие"
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27.06.2024 10:04 Відповісти
Голос патєрял Слух до вказівок зеЄ(РМАКО)БАНАТУ?
Так його ж спонсори Фіала та Пінчук -.це хороша новина . За Фіалою це вже помітно , а от Пінчук ще з МАРАФОНУ постидного не вийшов...
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27.06.2024 10:14 Відповісти

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