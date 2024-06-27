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Новини
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Шведська мережа IKEA повертається до України, – ЗМІ

ikea

Шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA повертається в Україну, наразі тривають технічні підготовчі роботи.

Про це пише Економічна правда із посиланням на два джерела на ринку.

"Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи наразі невідома", – заявив один із співрозмовників.

Як дізнався Forbes, рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні.

"Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення та успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex", – каже співрозмовник у міжнародній девелоперській компанії.

Шведський ритейлер IKEA зайшов на український ринок у 2020 році. Утім, єдиний магазин компанії, розташований у ТРЦ Blockbuster Mall, пропрацював лише рік. Після початку повномасштабної війни компанія призупинила роботу в Україні.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року іспанська група Inditex відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні, серед них Zara, Bershka, Pull&Beаr та інші.

Шведська мережа магазинів одягу H&M відновила роботу в Україні раніше – у листопаді 2023 року.

Автор: 

рітейл (180) IKEA (19)


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Добра новина!
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27.06.2024 10:24 Відповісти
Давно пора. Jysk новые магазины открывает десятками, а IKEA все сомневалась в будущем Украины прикрываясь заботой о безопасности людей
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27.06.2024 12:11 Відповісти
Немає дерева, все на укріплення їде. Нічого тут ловити.(напрямок на вихід)
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27.06.2024 12:40 Відповісти
а домовини то мебель?...
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27.06.2024 15:52 Відповісти
H&M это просто тряпки и их перепродажа, они так говорят как будто у нас десятки тысяч человек задействовано в H&M Украина. Но мебель IKEA также не дешовая, 1 диван около 1500-2000 злотых, при курсе 1 к 10, это 15000-20000грн, при том что у нас эта позиция будет стоить дороже из-за доставки.
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27.06.2024 17:56 Відповісти

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