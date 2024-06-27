Шведська мережа IKEA повертається до України, – ЗМІ

Шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA повертається в Україну, наразі тривають технічні підготовчі роботи.

Про це пише Економічна правда із посиланням на два джерела на ринку.

"Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи наразі невідома", – заявив один із співрозмовників.

Як дізнався Forbes, рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні.

"Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення та успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex", – каже співрозмовник у міжнародній девелоперській компанії.

Шведський ритейлер IKEA зайшов на український ринок у 2020 році. Утім, єдиний магазин компанії, розташований у ТРЦ Blockbuster Mall, пропрацював лише рік. Після початку повномасштабної війни компанія призупинила роботу в Україні.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року іспанська група Inditex відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні, серед них Zara, Bershka, Pull&Beаr та інші.

Шведська мережа магазинів одягу H&M відновила роботу в Україні раніше – у листопаді 2023 року.