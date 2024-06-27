Міноборони анонсувало реформу забезпечення армії після скандалу із закупівлею дорогих китайських фляг (оновлено)

Міністерство оборони України запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ для приведення його у відповідність до стандартів НАТО.

Водночас Департамент політики закупівель міністерства ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ, який перегляне раніше прийняту технічну документацію та забезпечить ухвалення нової у відповідності зі стандартами та практиками НАТО, повідомляє пресслужба Міноборони.

Керівник Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський пояснив, що деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому, і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни.

"Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів "Державного оператору тилу" якомога більше місцевих виробників, і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами", – підкреслив він.

Міноборони оприлюднило цю заяву на наступний день після того, як журналісти видання NGL.media з'ясували, що держпідприємство "Державний оператор тилу"М Міноборони закупило фляги для військових на 54 млн грн по 355 гривень. Виявились, що йдеться про китайські пластикові фляги, які насправді коштують втричі менше. При цьому Нацгвардія нещодавно купила фляги від українського виробника по 198 гривень.

"Державний оператор тилу" не зміг купити дешевші фляги в українського виробника через те, що за часів міністра Резнікова Головне управління розвитку розвитку та супроводження матеріального забезпечення Міноборони (ЦУР) визначило конкретні вимоги до фляг, яким відповідала лише китайська продукція.

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Як повідомлялося, Міноборони України запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння.