Дрони атакували хімічний завод у Тверській області РФ, – ЗМІ

У ніч проти 27 червня безпілотники атакували хімічний завод у Тверській області Росії.

Зокрема, під удар потрапив "Рєдкінський дослідний завод", повідомляє Telegram-канал Baza.



За його даними, перший раз завод був атакований близько другої години ночі. По території підприємства було завдано удару трьома безпілотниками.



За словами джерел, один із дронів упав на дах цеху №4, після чого вибухнув. Другий безпілотник був збитий силами ППО, після чого також упав неподалік цеху. За кілька хвилин він вибухнув. Третій дрон атакував територію підприємства легкозаймистих рідин. Унаслідок атаки було пошкоджено трубопровід та почалася пожежа.



За дві години територію заводу атакував ще один безпілотник. Він також упав у районі цеху №4.



Персонал підприємства було евакуйовано. За попередніми даними, постраждалих немає.

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"Рєдкінський дослідний завод" розташований за 40 кілометрів від Твері. Там виробляють хімічні реагенти та добавки, які, зокрема, використовуються у військовій промисловості. Також завод займається виробництвом авіаційного палива.