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Новини
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У "Приватбанку" підтвердили дострокове звільнення голови правління. Йому вже шукають заміну

голова правління Приватбанку Герхард Бьош

Голова правління державного "Приватбанку" Герхард Бьош йде з посади після трьох років роботи, наглядова рада банку вже розпочала процес відбору нового голови правління.

У пресслужбі банку уточнили, що Герхард Бьош продовужватиме виконувати обов'язки "до плавного переходу управління та лідерства в правлінні".

Водночас наглядова рада держбанку вже розпочала процес відбору на вакантну посаду.

"Це рішення ґрунтується на вивченні й аналізі поточної ситуації в Україні, а також на баченні й потребах для подальшого розвитку "Приватбанку", – зазначається у повідомленні.

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Напередодні ЗМІ із посиланням на джерела повідомляли, що голова правління "Приватбанку" Герхард Бьош залишає посаду після трьох років роботи.

Його призначили головою правління "Приватбанку" у травні 2021 року на строк 5 років. До того він обіймав посаду першого заступника голови правління "Райффайзен банку Аваль". Загалом у структурах групи "Райффайзен" він працював із 2004 року.

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банки (6993) звільнення (1008) Приватбанк (1785)


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Можно меня, у меня иностранная фамилия, обещаю, хуже точно не будет
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27.06.2024 14:04 Відповісти
в мене теж непогане прізвище, "скрєпноє" - теж можу попрацювати фунтом у "приваті"
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27.06.2024 14:09 Відповісти
Обязательно нужен менеджер "понятный" Игорю Валерьевичу Коломойскому
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27.06.2024 14:05 Відповісти
Тут два варіанти. Або не ділився, або не давав красти.
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27.06.2024 14:33 Відповісти
або роздивився (нарешті)
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27.06.2024 16:04 Відповісти
Навіщо щось затуманювати? Сказали б як є. Єрмак вже шукає серед Безуглих-Тищенків заміну.
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27.06.2024 15:00 Відповісти
Спеціалісти високого рівня зазвичай піклуються про свою репутацію, тому такі люди на керівних посадах не влаштовують владу шарікових через великий репутаційний контраст і через вузькі можливості для корупції та маніпулювання.
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27.06.2024 15:34 Відповісти

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