У "Приватбанку" підтвердили дострокове звільнення голови правління. Йому вже шукають заміну

Голова правління державного "Приватбанку" Герхард Бьош йде з посади після трьох років роботи, наглядова рада банку вже розпочала процес відбору нового голови правління.

У пресслужбі банку уточнили, що Герхард Бьош продовужватиме виконувати обов'язки "до плавного переходу управління та лідерства в правлінні".

Водночас наглядова рада держбанку вже розпочала процес відбору на вакантну посаду.

"Це рішення ґрунтується на вивченні й аналізі поточної ситуації в Україні, а також на баченні й потребах для подальшого розвитку "Приватбанку", – зазначається у повідомленні.

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Напередодні ЗМІ із посиланням на джерела повідомляли, що голова правління "Приватбанку" Герхард Бьош залишає посаду після трьох років роботи.

Його призначили головою правління "Приватбанку" у травні 2021 року на строк 5 років. До того він обіймав посаду першого заступника голови правління "Райффайзен банку Аваль". Загалом у структурах групи "Райффайзен" він працював із 2004 року.