Компаніям Новинського повернули дозволи на видобуток газу

Державна служба геології та надр відновила дію девʼяти спецдозволів на користування надрами, які були зупинені через санкції до кінцевих бенефіціарних власників.

Про це свідчить наказ Держгеонадр №293 від 26 червня за підписом голови служби Романа Опімаха, повідомляє галузеве видання Nadra.info.

Відновлення дії цих ліцензій стало можливим після внесення змін до рішення РНБО про персональні санкції проти низки власників компаній, яким були видані ці ліценції. Зокрема, нова редакція одного з пунктів рішення РНБО уточнює, які конкретно спецдозволи на надрокористування анулюються, порівняно із попередньою редакцією, низка спецдозволів до цього переліку не потрапила.

Зокрема, поновлено дію спецдозволів низки компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Вадим Новинський:

ПрАТ "Укргазвидобуток" – 4404, видобування газу природного, конденсату, супутніх компонентів Островерхівського родовища (Харківська обл.);

ТОВ "Аркона Газ-Енергія" – 4830, геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням нафти і газу Свистунківсько-Червонолуцького родовища (Полтавська область);

ТОВ "Пром-Енерго Продукт" – 5626, видобування газу природного родовища Васищівське (Харківська область);

ТОВ "Смарт Граніт" – спецдозвіл 1134 на видобування граніту, мігматиту і гнейсу родовище Передаточнинське (Запорізька обл.);

ТОВ "Віджи Продакшн" – 5127, 5135, геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою родовища питних підземних вод (Черкаська обл);

ТОВ "Віджи Фармінг" – 5252, геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою родовища питних підземних вод (Черкаська область).

Крім того, поновлено дію ліцензій компаній Вадима Єрмолаєва:

ПрАТ "Коростишівський карʼєр" – 3297, видобування габро-лабрадориту родовища Слобідське ділянки Східна та Західна (Житомирська обл);

ТОВ "Потоки" – 5140, геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою родовища питних підземних вод (Дніпропетровська обл.).

Нагадаємо, Межиріченському ГЗК Дмитра Фірташа поновили спецдозвіл за рішенням суду в листопаді 2023 року.

Що відомо про санкції проти Новинського?

Як повідомлялося, у квітні 2023 року Державна служба геології та надр зупинила дію ліцензій на видобуток газу на Харківщині для ПрАТ "Укргазвидобуток" (до зупинки видобувала 0,45 млн кубометрів газу на добу) із групи Smart Holding у зв'язку із запровадженням санкцій проти її бенефіціара, екснародного депутата Вадима Новинського.

10 квітня того ж року СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.

За даними СБУ, у рамках справи арештовано активи Новинського, загальна вартість яких становить понад 10,5 млрд грн. Зокрема, арештовано корпоративні права компаній ПрАТ "Укргазвидобуток", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також ряд вуглевидобувних підприємств, що входить до "Покровської вугільної групи". Крім того, заарештовано частку Новинського у ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76% частка) та підприємствах, що входять до його складу.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.