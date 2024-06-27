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Новини
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Компаніям Новинського повернули дозволи на видобуток газу

новинский

Державна служба геології та надр відновила дію девʼяти спецдозволів на користування надрами, які були зупинені через санкції до кінцевих бенефіціарних власників.

Про це свідчить наказ Держгеонадр №293 від 26 червня за підписом голови служби Романа Опімаха, повідомляє галузеве видання Nadra.info.

Відновлення дії цих ліцензій стало можливим після внесення змін до рішення РНБО про персональні санкції проти низки власників компаній, яким були видані ці ліценції. Зокрема, нова редакція одного з пунктів рішення РНБО уточнює, які конкретно спецдозволи на надрокористування анулюються, порівняно із попередньою редакцією, низка спецдозволів до цього переліку не потрапила.

Зокрема, поновлено дію спецдозволів низки компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Вадим Новинський:

  • ПрАТ "Укргазвидобуток" – 4404, видобування газу природного, конденсату, супутніх компонентів Островерхівського родовища (Харківська обл.);
  • ТОВ "Аркона Газ-Енергія" – 4830, геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням нафти і газу Свистунківсько-Червонолуцького родовища (Полтавська область);
  • ТОВ "Пром-Енерго Продукт" – 5626, видобування газу природного родовища Васищівське (Харківська область);
  • ТОВ "Смарт Граніт" – спецдозвіл 1134 на видобування граніту, мігматиту і гнейсу родовище Передаточнинське (Запорізька обл.);
  • ТОВ "Віджи Продакшн" – 5127, 5135, геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою родовища питних підземних вод (Черкаська обл);
  • ТОВ "Віджи Фармінг" – 5252, геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою родовища питних підземних вод (Черкаська область).

Крім того, поновлено дію ліцензій компаній Вадима Єрмолаєва:

  • ПрАТ "Коростишівський карʼєр" – 3297, видобування габро-лабрадориту родовища Слобідське ділянки Східна та Західна (Житомирська обл);
  • ТОВ "Потоки" – 5140, геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою родовища питних підземних вод (Дніпропетровська обл.).

Нагадаємо, Межиріченському ГЗК Дмитра Фірташа поновили спецдозвіл за рішенням суду в листопаді 2023 року.

Що відомо про санкції проти Новинського?

Як повідомлялося, у квітні 2023 року Державна служба геології та надр зупинила дію ліцензій на видобуток газу на Харківщині для ПрАТ "Укргазвидобуток" (до зупинки видобувала 0,45 млн кубометрів газу на добу) із групи Smart Holding у зв'язку із запровадженням санкцій проти її бенефіціара, екснародного депутата Вадима Новинського.

10 квітня того ж року СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.

За даними СБУ, у рамках справи арештовано активи Новинського, загальна вартість яких становить понад 10,5 млрд грн. Зокрема, арештовано корпоративні права компаній ПрАТ "Укргазвидобуток", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також ряд вуглевидобувних підприємств, що входить до "Покровської вугільної групи". Крім того, заарештовано частку Новинського у ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76% частка) та підприємствах, що входять до його складу.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.

Автор: 

газ (7967) видобуток (1785) Єрмолаєв (6) Новинський Вадим (225) санкції (4459) Держгеонадр (351)


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Топ коментарі
+22
Яка цікава війна, однак....
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27.06.2024 14:59
+21
Новинський це ворог України ,раніше російський громадянин який отримав український паспорт і просував завжди "русский мир" в Україні від церкви рпц до домінування рус. язика і навіть був в США закликав американських конгресменів не підтримувати виділення допомоги Україні ,тому цей негідник і шахрай мав бути у вязниці ,а не допускати його до видобутку газу під час війни.
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27.06.2024 15:14
+20
ух харашо. то наші воїни ще й бабло Новінського мають воювати? Україна потопає в зегівні
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27.06.2024 15:01
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Яка цікава війна, однак....
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27.06.2024 14:59 Відповісти
Бутафорія боротьби з корупцією відбувається всі 33 роки незалежності. Останні 10 років тварі жирують не тільки на поті і сльозах, а ще і на крові українців.
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27.06.2024 15:18 Відповісти
ZE…ДЕЦЬ ‼️Астанавітесь… ПИТОРИ ! Новінський РАШИСТСЬКЕхуйло
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27.06.2024 15:26 Відповісти
Ненажерлися за п'ть років ? Воно 🤢🤡 ще легетимне ! Опозиція , ви просто тряпки був шанс заявити , що ЗЕ ВЖЕ ПРОСТРОЧЕНЄ ЛАЙНО , СТОКГОЛЬМСКІЙ СІНДРОМ ЖРИТЄ
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27.06.2024 15:29 Відповісти
от Ермак написав атветку на звинуваченні партнерів у ВЕЛИКОМУ МАСШТАБУВАННІ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ.

А ЦЕ РІШЕННЯ НЕ ПРо корупцію , це ПРо фінансування руZZького міра й надалі . Кремль наказав Єрмаку дати забезпечення головному ПРсовачу баблом .Не тільки ж розвалюючи ЗСУ , тормозячи перемогу . Не хочуть ділитися в ОПУ з ОПОЖ-- ДАЙТЕ БАБЛО ЗАРОБЛЯТИ!
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27.06.2024 16:27 Відповісти
може я не так зрозуміла? РОСІЯ ВІДНОВИЛА ОЦЬОМУ РУЗЬКОМУ? Він же головний ПРосувач рашистської церкви в ОПЗЖ!!!
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27.06.2024 15:35 Відповісти
Нiколи такого не было, i ось знову
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27.06.2024 15:40 Відповісти
А може це дали нажертися перед кінцем влади регіоналів? Он ГОЛОС щось вже їм не подобається , позбавили державного фінансування. Пінчук з Фіалою вже знову на Майдан зібралися підтримати патріотів?
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27.06.2024 15:55 Відповісти
ух харашо. то наші воїни ще й бабло Новінського мають воювати? Україна потопає в зегівні
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27.06.2024 15:01 Відповісти
!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.06.2024 15:21 Відповісти
Зараз почнуть казати що фейк і вигадають більш складну схему, щоб ЗМІ не докопалися до правди
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27.06.2024 15:08 Відповісти
Вороги користуються надрами ще не окупував території.
Це нова реальність.
Посадки - то для натовпу, ось як треба нищити незалежність. Просто і зі смаком. Браво.
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27.06.2024 15:12 Відповісти
Давай Шабуня, розкажи нам який поганий був ротердам+....
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27.06.2024 15:14 Відповісти
А що, хороший?! А ну розкажи коротко, в чому була ця хорошість?
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27.06.2024 16:47 Відповісти
Коли його "скасували" краще стало?
Хто конкретно на ньому збагатився, можеш назвати?
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27.06.2024 18:01 Відповісти
Новинський це ворог України ,раніше російський громадянин який отримав український паспорт і просував завжди "русский мир" в Україні від церкви рпц до домінування рус. язика і навіть був в США закликав американських конгресменів не підтримувати виділення допомоги Україні ,тому цей негідник і шахрай мав бути у вязниці ,а не допускати його до видобутку газу під час війни.
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27.06.2024 15:14 Відповісти
Є дуже, як на мене, гарна пропозиція. оце москавське православне одоробло посвятити у митрополита, він же бігав з попами МП в рясі, просити пробачення за те що не все в нього вилизали ЗЕублюдки, вернути всі кошти "незаконно" конфісковані і поставити йому пам'ятник на київських пагорбах, краще з усією ЗЕкомандою. Там же їх і закопати.
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27.06.2024 15:15 Відповісти
Лохи і барани 73% не збувайте, що в державі тільки один олігарх - це Порошенко. Решта друзі Володі Херпіду і хоч вони антимйданівці та малороси вперемішку з маланцями, але близькі по духу і крові до Володі.
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27.06.2024 15:20 Відповісти
нє, ну якщо ви пригадаєте на яких лозунгах товариш Зєлєнській прийшов до влади, то все сходиться - це саме те, що хотіли 73 відсотки... от тіки мобілізації вони не бажали, бо там були переконання "пєрєстать стрілять" і "сайтісь па-сєрєдінє"!
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27.06.2024 19:12 Відповісти
А чого це кацапське падло до сих пір не на нарах?!
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27.06.2024 15:22 Відповісти
А хто його посадить? Кацапські шістки при владі?
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27.06.2024 17:05 Відповісти
д'Єрмак, звичайно. Хто ж ще дає команди.
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27.06.2024 17:55 Відповісти
Друзя зЄльоних слуг...
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27.06.2024 15:22 Відповісти
СЛАВА ЗЕ !!!!
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27.06.2024 15:22 Відповісти
Наче і немає ні війни ні законів військового часу.
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27.06.2024 15:23 Відповісти
Взагалі клепки з голови повилітали. А ви ідіть і воюйте за зелених запроданців!
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27.06.2024 15:25 Відповісти
Новинського "зникнути". Що мало зброї на рукаїх? Ця тварюку смерть посцяти відпустила. Вбити негайно. І виродків його жидівських всіх до одного передушити.
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27.06.2024 15:27 Відповісти
А ви зе-ме, пузаті- це одне кодло якого б окрасу воно не було, тому треба ділити народ і багаті а не тянути мазу за якесь політичне угруповування.
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27.06.2024 15:33 Відповісти
І чого нарід лається ?
Єрмак краще знає, хто є свій!
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27.06.2024 15:34 Відповісти
ой ***** що вони роблять з Україною
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27.06.2024 15:40 Відповісти
Зеленский продолжает сдавать Украину кацапам. Надо создавать народный трибунал.
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27.06.2024 15:42 Відповісти
"гаманцю куйла" і спонсору війни в Україні повернули дозволи для продовження фінансування "рускага міра в Україні і оббирання українського народу"
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27.06.2024 16:01 Відповісти
Риго-ОПешники своїх не кидають!
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27.06.2024 16:07 Відповісти
Ось вам і відповідь, про причинно-наслідкові зв'язки у зеленського та його призначенців, до рашистів та їх агентів впливу з ВРУ і КМУ, з купою мудрил на посадах державних секретарів, на владу в Україні…
У них не московська ВІЙНА КРИВАВА в Україні, а такий собі, у кожного привладного, «свічник заводик» з ригоАНАЛАМИ!!
Санкції ж …
Оманські «інвестори» з москові, рулюють бонеУтіком, як дишлом…
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27.06.2024 16:27 Відповісти
ну а чому ж державній службі геології та надр не відновити дію спецдозволів на користування надрами "православной сукє"? Він же ідєологічєскі блізкій для сьогоднішньої влади.
Хто ще не переплив Тису, має зараз змогу ржати далі.
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27.06.2024 16:30 Відповісти
Гундяєв попросив? Всьо для масковскага патріархата і її вірного служителя?
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27.06.2024 16:37 Відповісти
А, шо так поздно?
p.s. хтоб сомневался!?
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27.06.2024 16:37 Відповісти
От для цього ТЦК і потрібні. Не напряму, звичайно, але розумний зрозуміє яким чином.
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27.06.2024 16:49 Відповісти
ЗЕльоний нормальок! А ви як думали? До речі: цей Навінскій ніякий не Навінскій,а насправді хачік з Рашки; хач є покровителем і спонсором УПЦ МП,недавно ЗЕБубочка віддало русні їх митрополита Іонафана,начеб-то за наших полонених-але тут така зе-загогуліна:останній обмін був 90 на 90,а де і скільки тих кого обміняли на попа??? Мовчання...
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27.06.2024 17:00 Відповісти
**** православная?
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27.06.2024 17:32 Відповісти
Сьогодні Зеленський у своїй промові люто критикував Європу за те, що Європа знімає санкції з російських бізнесменів. Тепер я майже впевнений, що Європа робить те ж саме, що і наш Уряд, наші знімають санкції, і вони не вважають за потрібне робити це. А гроші просто перестануть давати, бо наші крадуть так, що інтернет страшно відкривати. Або наліт ракет, або черговий мільярд вкрали, або запливи в Тисі за 300 000 євро. Дуже яскраво демонструє Україна як потрібно боротися з окупантами.
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27.06.2024 17:39 Відповісти
Що тут сказати... Хіба що - мєрсі Зєлєнскаму за ета!
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27.06.2024 18:45 Відповісти
Бачу тут багато "гарячих" коментарів, але є одне але, за законом він ніде не винний і держава немає права на його бізнеси, нажаль, ця мразота має дуже хороших адвокатів, які чудово захищають його інтереси. Ми, звісно можемо цю тварюку просто арештувати, але ми тоді нічим від кацапської мразоти відрізнятись не будемо. Єдине питання, ця паскудь точно співпрацює зі своїми кремлівськими кураторами, скоріш за все працює через секту гундяєва, але хтось не хоче цей канал переривати, я думаю що у цього хтось прізвище починається на Єрма..
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27.06.2024 20:28 Відповісти
По всьому цим компаніям вже підшукали нового власника.
І хто ж цей щасливчик???
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27.06.2024 20:56 Відповісти
Новинський гарно буде виглядати як добриво в землі України разом з Ахметовим, Фірташем, Пінчуком, Коломойським і іншими.....
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27.06.2024 21:48 Відповісти
Потужно
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27.06.2024 22:01 Відповісти
Зєля віддав путєну(Новінському) український газ. Це вже приїхали, чи ще ні?

Зєлю геть. Вибори
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27.06.2024 22:03 Відповісти
... ще трохи і яника повернути можуть ,єрмак може все.
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27.06.2024 22:33 Відповісти
та ви не заїбали , рібята?
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27.06.2024 23:39 Відповісти
Скоро попи кацапські почнуть збігатися назад до України
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27.06.2024 23:42 Відповісти
Україною курує не проукраїнська влада
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27.06.2024 23:57 Відповісти
Якщо Є Арестовіч, то відповідно Є Новінський і буде ще багато Єрмаківських узкіх
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28.06.2024 08:37 Відповісти
И как бы двузначно не звучало, тут больше вопрос не к Новинском, а к проворовавшимся и коррумпированным чиновникам
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28.06.2024 17:26 Відповісти

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