В Україні зросли зарплати в найпопулярніших сферах. Кому пропонують найбільше?

За першу половину 2024 року найбільш помітне підвищення середньої заробітної плати в Україні відбулося у сфері адміністративного персоналу, HR та секретаріату (14%) – до 20 100 грн. Кількість пропозицій щодо роботи для цієї галузі склала 2400.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота, передає LIGA.net.

Сфера краси, фітнесу та спорту також продемонструвала зростання зарплат (10%) – з 18 500 до 20 400 грн з грудня 2023 року.

Сектор роздрібної торгівлі, продажів та закупівель, який традиційно є одним з найбільших роботодавців, показав помірне зростання зарплат (6,7%) – з 16 400 до 17 500 грн. Кількість пропозицій за піврічний період склала 25 800.

Мінімальне зростання продемонструвала ще одна галузь із найбільшими роботодавцями – сфера логістики, доставлення та склади: зарплата зросла з 24 200 до 24 600 грн (на 1,6%).

У категорії виробництва та робітничих спеціальностей відбулося зростання середніх зарплат на 5,3% – з 16 300 до 17 200 грн у травні 2024 року.

Готельно-ресторанний бізнес та туризм також показали позитивну динаміку, збільшивши оплату праці на 5,4% – до 17 200 грн.

Найбільшу середню зарплату з переліку мають спеціалісти станцій технічного обслуговування та автомийок. Їхня заробітна плата зросла на 3,4% – з 27 600 до 28 600 грн.

Однак не всі галузі продемонстрували позитивну динаміку. Наприклад, у сфері охорони та безпеки середня зарплата знизилася на 7,8% – з 15 700 до 14 500 грн.

Раніше повідомлялося, що середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у травні 2024 року зросла до 50,9 тис. грн, порівняно з 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад становить 23,9 тис. грн.

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.