Причиною повідомлення про вибух на енергооб’єкті стала аварія на трансформаторній підстанції, – Кличко (оновлено)
На енергообʼєкті в Шевченківському районі Києва стався вибух і пожежа.
Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.
"Всі служби прямують на місце", – написав мер Києва, пообіцявши уточнити деталі згодом
Пізніше він уточнив, що аварія виникла на електропідстанції, руйнувань внаслідок неї немає.
"Уточнена інформація від екстрених служб. На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці", – додав Кличко.
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