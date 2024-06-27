Причиною повідомлення про вибух на енергооб’єкті стала аварія на трансформаторній підстанції, – Кличко (оновлено)

На енергообʼєкті в Шевченківському районі Києва стався вибух і пожежа.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Всі служби прямують на місце", – написав мер Києва, пообіцявши уточнити деталі згодом

Пізніше він уточнив, що аварія виникла на електропідстанції, руйнувань внаслідок неї немає.

"Уточнена інформація від екстрених служб. На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці", – додав Кличко.