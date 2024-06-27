ВАКС підтвердив конфіскацію двох літаків російської компанії

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення стягнути в дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е, які розміщуються на території України та належали російському АТ "Ільюшн Фінанс Ко.".

Про це йдеться в повідомленні Апеляційної палати ВАКС.

"АП ВАКС розглянула апеляційні скарги представників третіх осіб на рішення ВАКС від 15 травня 2024 року, яким задоволено адміністративний позов Мін'юсту до АТ "Ільюшин Фінанс Ко.", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: ТОВ "Авіакомпанія Аir Ocean Airlines", ПАТ "Об'єднана авіабудівельна корпорація", російська державна корпорація "Ростех", кіпрська компанія Cyprus Aircraft Leasing 2 LTD, а також громадянин Німеччини Ральф-Дітер Монтаг-Гірмес", – сказано в повідомленні.

Суд першої інстанції застосував до АТ "Ільюшин Фінанс Ко." санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції".

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без змін рішення ВАКС, яким стягнуто у дохід держави два літаки АН-148-100Е, апеляційні скарги представників Cyprus Aircraft Leasing 2 LTD та Ральфа-Дітера Монтага-Гірмеса – без задоволення.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Про компанію

Російське АТ "Ільюшн Фінанс Ко." – спеціалізована компанія, що входить до складу державної корпорації "Ростєх" та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

Зазначається, що "ІФК" в складі "Ростєх" займає свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень.

Як пояснили у Мін’юсті, до початку та під час повномасштабного вторгнення компанія системно співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії та бере участь у матеріально технічному забезпеченні збройної агресії, постачаючи літаки та комплектуючі на користь силових відомств та Міністерства оборони РФ.