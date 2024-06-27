НАБУ прийшло з обшуками до Кирила Тимошенка, – ЗМІ

Увечері у четвер, 27 червня, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) намагаються провести обшук у колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

За даними джерел УП, обшук пов'язаний із справою про "зливи" інформації про розслідування НАБУ.

За даними журналістів видання, Кирило Тимошенко перебуває у автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.

Нагадаємо, 22 травня співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) провели обшуки у помешканнях детектива НАБУ Валерія Полюги та колишнього голови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Підставою для обшуків став виявлений факт "зливу" розслідування НАБУ щодо крадіжок на ремонтах доріг під час "Великого будівництва". Виявилось, що інформацію про перебіг розслідування зливали безпосередньо його фігурантові – колишньому радникові Запорізької та Дніпропетровської ОД(В)А, куратору проєкту "Велике будівництво", бізнесменові Юрію Голику. Зауважимо, що за "Велике будівництво" в Офісі президента відповідав саме Кирило Тимошенко. За даними журналістів, до витоку міг бути причетний заступник директора НБАУ Гізо Углава.

Згодом журналісти УП з’ясували, що крім цього НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК "Нафтогаз України" та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.

Після публікації в НАБУ вирішили розшукати тих, хто поділився інформацією з журналістами, замість того щоб розпочати внутрішнє розслідування і з'ясувати, які неправомірні вказівки давав директор бюро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Велике будівництво, Фонд держмайна, Нацбанк, Держспецзв’язок та інші: хто в НАБУ зливав гучні справи топ-корупціонерів?