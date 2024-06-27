Суд арештував організатора схеми привласнення коштів "Укрзалізниці" на 17 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 12 млн грн застави фігуранту справи про заволодіння коштами "Укрзалізниці" на суму 17 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до керівника організованої злочинної групи, яка упродовж 2021-2022 років заволоділа грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" шляхом зловживання службовими особами ВСП "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" своїм службовим становищем", – сказано в повідомленні.

Суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці (до 27 серпня 2024 року включно) з альтернативою внесення 12 млн грн застави.

Деталі справи

Раніше САП та НАБУ повідомили про підозру в заволодінні 17 млн грн при ремонті колійних машин "Укрзалізниці" п'яти особам.

Дії осіб кваліфіковані:

керівника організованої злочинної групи – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

двох керівників структурного підрозділу АТ "Укрзалізниця" – за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

службової особи цього ж структурного підрозділу – за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

ще одного працівника підрозділу – за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Учасники злочинної групи діяли відповідно до заздалегідь розробленої схеми, яка полягала в ініціюванні проведення публічних закупівель, поданні контрольованими організованою групою підприємствами цінових пропозицій, участі у закупівлях, укладенні службовими особами договорів із контрольованими суб'єктами господарської діяльності та вчиненні службовими особами службового підроблення офіційних документів щодо нібито виконання договорів (проведення ремонтних робіт).

Реалізація схеми дозволила протиправно та безоплатно обернути організованій групі на свою користь кошти "Укрзалізниці" на загальну суму більше 17 млн грн.